雷霆2000多管火箭實彈射擊　五戰區聯合反登陸作戰操演

軍聞社／記者林澤廷臺中17日電

為驗證部隊訓練成效，第五作戰區17日配合國防部「春節加強戰備媒體邀訪」活動，實施「聯合反登陸作戰」實彈操演及「反擊部隊再戰整備」實兵演練，循序驗證作戰計畫與備戰成效，使國人見證國軍勤訓精練成果。

本次操演第一階段「聯合反登陸作戰」，於甲南海灘實施，配合海、空軍兵力及陸軍雷霆2000多管火箭、野戰防空、戰車、陸航、機步及反裝甲等參演部隊，操演課目包含「聯合火力、舟波攻擊及灘岸火殲暨反擊作戰」等項目，結合實戰場景，以「作戰在哪裡、訓練就在哪裡」的訓練模式，使官兵嫻熟作戰環境及戰場經營，此外，本次操演依野戰實務遂行「仿真實戰」，以狀況誘導命令下達及射擊指揮等作戰行動，提升戰訓成效。

第二階段「反擊部隊再戰整備」，演練課目包含防空疏散、油彈整補暨命令下達及野戰搶修等，演練一個戰車特遣隊完成作戰整備及機動之相關作為，驗證後勤補保對戰力發揮的重要性。

第五作戰區表示，本次操演除完整展現作戰區執行聯合作戰指揮管制及火力協調作業之能力外，全體官兵全程保持高昂士氣與熟練的戰技，充分彰顯國軍戰備訓練的具體成果，期望國人繼續支持國軍，官兵有信心能肩負保國衛民的使命，使國人能平安過好年。