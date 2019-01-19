　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

地下匯兌車手「背叛組織」私刑影片曝光！火爐式伏地挺身逼燙下體

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼地下匯兌車手疑私吞款項　脫光唱歌、伏地挺身畫面曝光。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

動私刑事件頻傳！近日網路上流傳多段影片，內容疑似是桃園有2名地下匯兌的車手，因為私吞款項遭業者抓包，被要求脫光衣服進行「跳舞唱歌」「隔著火爐做伏地挺身」等私刑，過程中還不斷有持棍棒的男子對2人進行吆喝嗆聲。畫面曝光後引發網友訕笑，但整個過程也是險象環生，引起警方重視。

通訊軟體LINE上瘋傳多段影片，內容是桃園市有2名擔任地下匯兌的車手，疑私吞贓款逃跑，被業者找到帶回一間民宅內；業者要背叛組織的2人脫光衣服，並強迫他們要撥放時下的流行歌曲，跟著載歌載舞，2人不敢造次，只好照辦。

數分鐘的畫面中，只見他們自行持手機撥放音樂，搖手擺頭跟著哼唱，還隨著節奏搖屁股，狀況看似滑稽；但業者後來竟動起私刑，先是要求其中一人做伏地挺身，還在他的重點部位下方擺放熱燙的「火爐」，過程中還不斷嗆聲：「有沒有當過兵？」「會不會做？」整個過程令人捏一把冷汗。

由於最近引發社會激情、動私刑的案件太多，這類型案件也受到警方重視，目前正在清查畫面的內容究竟是何組織所為。

更多鏡週刊報導

【獨家】總統鐵衛當大麻藥頭　遭台北市警局入營逮捕
傳虐童繼父遭網友私刑吊起吃「克難飯」　警察曝光真相
超車糾紛街頭追逐鬥毆　小黃司機踹倒機車遭警逮

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
即／中國附醫驚傳墜樓！厭世男跳5樓命危　急診室搶救中
她徵假男友陪過年「1天1萬」　包吃住再加碼：帥的話可以...
最強冷氣團襲擊！全台急凍「超有感」低溫下探10度
張惇涵入總統府發言團隊　黃重諺主導輿論戰情

關鍵字：地下匯兌車手,私刑,伏地挺身,火爐

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

回收阿嬤路口慢行！暖警秒接手幫推車　「安全帽霸氣一戴」直接載過馬路

32D女主播臉書曝光！粉紅薄紗秀渾圓深溝　17歲男2個月斗內30萬

影／刺父110多刀！　死刑犯陳昱安「橡皮筋勒頸蓋被」看守所自殺亡

影／「活得痛苦」自殺死囚陳昱安心聲曝光！橡皮筋孤獨勒斷氣…家人從未探視

17樓墜落亡！她「開窗見碎屍」嚇到崩潰…北市咒怨兇宅再奪1命

影／吃到「檳榔王」痛苦倒地　桃園男搶救半小時不治

影／虐死女童2嫌羈押送看守所　所方安排「大哥同房」防私刑

國3苗栗凌晨重大車禍！3車追撞「殘骸噴對道」1死2傷

母逼兒「三太子割肉還親」！還遭繼父踹打　桃園9歲童被迫拿刀自割

快訊／中國附醫驚傳墜樓！厭世男跳5樓命危　急診室搶救中

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

台鐵司機嚇傻輾爆60kg巨蟒 2壯漢崩潰抬屍下山忍不住喊重

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

李友廷神創作《直到我遇了你》　林宥嘉：很是我的菜

理科太太透膚裙子超性感　甜牽老公跑趴：終於有女人味了

快訊／中國附醫驚傳墜樓！厭世男跳5樓命危　急診室搶救中

地下匯兌車手「背叛組織」私刑影片曝光！火爐式伏地挺身逼燙下體

影／三峽模仿犯　「監所橡皮筋可殺人」兒拿電線活活勒死臥病母

快訊／新北逆子掐死母親！警破門見遺體　封鎖現場

印尼移工遭雇主軟禁施虐　持「沾血衛生紙」2樓窗邊求援

快訊／熱水瓶爆炸失火！2娃獨困家中狂哭…路過高三生衝3F　手軟抱出1歲娃

快訊／台北驚傳女子墜樓！「碰」巨響倒臥社區花圃旁　居民嚇傻

影／台南再傳虐嬰案　社會局安置的1歲男嬰腦出血住加護病房

無牌密醫每天吸引近百患者　竹科工程師「搶當學徒」

地檢署前毆打律師　幼兒園園長嗆：要不要辦殺人案？

F-22 vs. F-35誰才是「天下第一戰機」　兩大戰機優勢比一比

國民黨南市感恩茶會　吳敦義：再團結一次挺謝龍介進立院

離婚沒有對錯！「情緒凌遲」比窮更恐怖...專家千字勸世

YAMAHA CUP／受學童盃淘汰影響　新市要多比賽改善心理

偷油民眾搶著裝…汽油輸送管破裂突爆炸　至少66死、85失蹤！

逼逼犯規！女神卡卡秀錶竟露「火辣半球」　到底該看哪？

世界12強分組即將出爐　中華隊與日澳同組

鴻海旗下富連網AI音箱「小度」　新春返鄉塞車好夥伴

雷／她刺玄彬心臟！《阿爾》遊戲又bug⋯劇迷虐喊：不要悲劇

劉亦菲躺床「曖昧視角」自拍　睡衣照曝光…網友暴動了！

社會熱門新聞

快訊／2娃獨困失火家中狂哭　高..

17樓墜落亡！她「開窗見碎屍」..

女會計A走2.3億　爆買800..

男誤吃倒吊子亡！恐怖逆生的檳榔..

17歲少年「2個月匯30萬」給..

弒父死刑犯陳昱安　看守所內輕生..

即／新北逆子掐死母親！警破門見..

台南虐童／年輕人在地檢不肯走　..

死囚陳昱安「活得痛苦」自殺　家..

即／台北驚傳女子墜樓！倒臥社區

人夫偷情逾300次　跑遍全台摩..

17歲男斗內30萬　女主播臉書..

狠劈父親111刀…逆子死亡過程..

吃到倒吊子檳榔倒地　翁送醫不治

更多熱門

相關新聞

苗栗男童挨揍案　網傳私刑影片遭警打臉

一名苗栗男童遭繼父毆打成傷，計程車司機載到滿臉傷勢的他便上網爆料。對此，男童父親澄清「是因為兒子偷同學羊奶，才會出手教訓。」但此舉已經引發廣大網友不滿，還有人在臉書上PO出一段影片表示，已經將這名繼父吊起來處刑，但立馬遭到警方打臉，該名繼父根本沒有受到凌虐，臉書上瘋傳的影片根本就是假消息。

殺嬰男出獄　遭鄰居150刀捅死

虐童2嫌送看守所　安排大哥防私刑

美國會通過立法　議員：私刑是汙點

分手男約砲前女友慘遭私刑處理

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

快訊／2娃獨困失火家中狂哭　高三生衝入救嬰

一張表告訴你2019新iPhone規格

徵假男友過年1天1萬　包吃住再加碼

退掉3600紅包！演藝圈大老開砲嗆李亞萍

巨大版「樂高車站」現身統一時代

熱褲妹自拍！鏡中肥肉真面目全出賣

即／帶火腿入境罰20萬　台男爆怒

高雄柴山　驚見15cm巨蝦　　

工作11年領28K！她「苦讀3年」成郵局榜首

Mei懷第三胎！　阿弟喜迎前世情敵

正妹教練示範器材！網全被晃歪

李婉鈺：館長100萬拿來！館長：陳沂還有三分道理

17樓墜落亡！她「開窗見碎屍」崩潰

大學生突上台熱唱⋯是李聖經！觀眾安靜了

李光洙交代照顧她！金鍾國霸氣護李善彬

更多

最夯影音

更多

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面