地下匯兌車手「背叛組織」私刑影片曝光！火爐式伏地挺身逼燙下體

圖、文／鏡週刊

動私刑事件頻傳！近日網路上流傳多段影片，內容疑似是桃園有2名地下匯兌的車手，因為私吞款項遭業者抓包，被要求脫光衣服進行「跳舞唱歌」「隔著火爐做伏地挺身」等私刑，過程中還不斷有持棍棒的男子對2人進行吆喝嗆聲。畫面曝光後引發網友訕笑，但整個過程也是險象環生，引起警方重視。

通訊軟體LINE上瘋傳多段影片，內容是桃園市有2名擔任地下匯兌的車手，疑私吞贓款逃跑，被業者找到帶回一間民宅內；業者要背叛組織的2人脫光衣服，並強迫他們要撥放時下的流行歌曲，跟著載歌載舞，2人不敢造次，只好照辦。

數分鐘的畫面中，只見他們自行持手機撥放音樂，搖手擺頭跟著哼唱，還隨著節奏搖屁股，狀況看似滑稽；但業者後來竟動起私刑，先是要求其中一人做伏地挺身，還在他的重點部位下方擺放熱燙的「火爐」，過程中還不斷嗆聲：「有沒有當過兵？」「會不會做？」整個過程令人捏一把冷汗。

由於最近引發社會激情、動私刑的案件太多，這類型案件也受到警方重視，目前正在清查畫面的內容究竟是何組織所為。

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