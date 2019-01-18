虐死女童2嫌羈押送看守所　所方安排「大哥同房」防私刑

▲虐童案3嫌被法院裁定羈押，何、李2嫌已被台南看守所安排適合的房舍，並作預防措施，防止有人動用私刑。（圖／翻攝自google maps）

記者林悅／台南報導

台南1歲女童遭虐殺案事件，17歲生母薛女諭知收容，薛姓堂姐、堂姐夫何姓男子及李姓男友等3人被裁定羈押，被送台南看守所，所方之前就接獲情資，何、李2嫌一旦被押送看守所，部分在看守所的被告「拳頭硬了」，要好好招待2人，所方惟恐有人動用私刑，特別安排2名有聲望的「資深大哥」與何、李同房「關照」。

▲台南1歲女童遭虐殺案，17歲生母薛女諭知收容，薛姓堂姐、堂姐夫及李姓男友等3人被移送法辦後，被法院裁定羈押。（圖／記者林悅翻攝）

17歲薛姓小媽、李姓男友人、薛姓堂姐、何姓堂姊夫涉嫌將1歲女童虐打致死，消息傳出社會震驚，還多鄉民、民眾包圍市警五分局、殯儀館、台南地檢署，等著為女童討公道，檢警動用眾多警力戒護，防止暴力事件發生。在4名犯嫌尚未被諭知、裁定收容、羈押前，傳出台南看守所內其他因案被羈押被告，也關注此事，因4嫌涉嫌的是人神共憤的虐童案，讓其他羈押人「拳頭也硬了」，期待犯嫌能被裁定羈押，就可以好好「招待」虐童犯嫌。

據了解，還有所內被羈押人已準備好「開庭」，要幫忙審理案情，追查事實真相，要給死亡的女童一個公道。但台南看守所方也有獲得情資，耽心虐童共犯一旦被裁准羈押送進看守所，會引起動用私刑的情況發生，在李、何2嫌被准羈押後，特別安排2位有聲望、可靠的資深「大哥」羈押人與2嫌同房，希望能嚇阻私刑發生。

台南看守所指出，虐童2嫌17日凌晨已送進看守所，所方確已將2人安排到適合的房舍，所方為住意任何被羈押被告的作息情形，並關注與其他羈押被告的人際關係，避免衍生暴力行為。