倒吊燒死，胎兒掉體外！美國會通過反私刑法　議員：歷史汙點

▲美國「全國和平與公義紀念館」。(圖/翻攝自Twitter/@YesYoureRacist)



國際中心/綜合報導

美國去年12月通過《反私刑法》(Anti-lynching Law),將私刑視為「仇恨犯罪」。提案中指出,美國從1882年到1968年共有4742人遭到私刑而死亡,且這些動私刑的凶手有99%都沒受到法律制裁,參議員布克(Cory Booker)表示,「私刑是美國歷史上的汙點。」

據BBC報導,自1918年以來,已經向國會提出了200多次反私刑法案,但都被否決。在19和20世紀,美國南方有上千名非洲裔美國人都遭到白人的私刑殺害,大多都是被活活吊死,因此,提案的參議員們認為,私刑是一種美國種族主義的展現,美國人必須正視並改進這個錯誤。

包含民主黨籍桑德斯(Bernie Sanders)、共和黨籍的多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)在內的100名參議員都投下贊成票,超過門檻的60票,成功通過這項決議案,但仍須等待國會正式立法。

美國第一次提出反私刑法案是在100年前,由共和黨籍眾議員戴爾(Leonidas Dyer)提案,送交參議院審議時受到多數的議員反對,以至未能通過,往後的200多次也都屢屢失敗,直至2018年聖誕節前夕才終於通過。

A memorial to honor victims of lynching will open tomorrow in Montgomery, Alabama. The National Memorial for Peace and Justice features 800 metal structures that bear the names of thousands of people killed. pic.twitter.com/mbjMwDgFKr