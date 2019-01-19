苗栗虐童案外案　網瘋私刑「吊起繼父放鞭炮」片　警打臉：假的

▲有網友發文說將苗栗虐童繼父肉搜後抓來吊起虐待，但卻遭到警方打臉。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／綜合報導

一名苗栗男童遭繼父毆打成傷，計程車司機載到滿臉傷勢的他便上網爆料。對此，男童父親澄清「是因為兒子偷同學羊奶，才會出手教訓。」但此舉已經引發廣大網友不滿，還有人在臉書上PO出一段影片表示，已經將這名繼父吊起來處刑，但立馬遭到警方打臉，該名繼父根本沒有受到凌虐，臉書上瘋傳的影片根本就是假消息。

整起案件會曝光，是因為男童被繼父毆打到雙眼腫脹、滿臉是傷，就連左眼眼袋也嚴重瘀青，讓一名計程車司機實在看不下去，才會PO往爆料。照片一上傳到網路，立即引發網友的群起激憤。儘管該名繼父事後澄清，是因為小男孩偷羊奶，才會出手教訓他，並不是真的想毆打他，但此說法並沒有被多數網友領情。

此外，還有網友在臉書社團「老司機」上傳一段影片，畫面中一人被高高吊起，而下方不斷放鞭炮，一旁還有許多人拿著手機拍照，而備註上還寫著，「苗栗繼父虐童案，遭肉搜並被網友集結吊起來放鞭炮」等語。影片一出，立即引發網友暴動，但這段影片也立即遭到警方打臉，根本就是假消息。

警方表示，在與虐童案曾姓繼父聯繫後，確認他沒有遭到實施暴力凌虐情事，同時也依法通知版主到案說明假消息來源，並通知散布假消息的網民到案說明，並將依社維法第63條函送法辦。

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