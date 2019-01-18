母逼兒「三太子割肉還親」！還遭繼父踹打　桃園9歲童被迫拿刀自割

▲台灣宗教慶典，三太子與七爺八爺。(示意圖／記者姚南宏攝)



社會中心／綜合報導

桃園一名蔡姓婦人改嫁許姓男子，但許卻拿木板將蔡婦的9歲兒子打到四肢黑青，蔡婦竟跟兒子說「三太子割肉還親」故事，導致男童拿刀自殘。社工訪視發現男童全身新舊傷，緊急安置，並向父母提告，檢方依家暴傷害罪將蔡母、許男聲請簡易判決處刑。

檢方調查，許姓男子去年3月踹打9歲男童，蔡母還要兒子脫褲，給許男用木板打屁股、雙手及手臂，害怕的男童因為閃躲，最後連右臉近眼處也受傷；沒想到1個多月後，再度遭許男用手打頭，以及木板打傷右腿瘀青挫傷。

社工訪查時發現男童手有割傷，經問竟發現男童被媽媽告知「你敢跟三太子（三太子割肉還親故事）一樣的話，就不用處罰」，許男還拿刀子出來，男童在繼父生母眼前，拿刀割自己。

蔡母向檢方坦承，因為兒子多次說謊、偷東西，還想逃家，因此曾經說過「三太子割肉還親」故事，兒子才拿刀割自己，藉此方式教訓。檢方認定，蔡母、許男毆男童事實確定，最後依家暴傷害罪聲請簡易判決處刑。

民間的傳奇中，哪吒被人尊稱太子爺、三太子，由於戲水時誤殺東海龍王三太子，連累一家人遭龍王圍困，哪吒憤而自盡，「削骨還父、割肉還母」，佛以蓮花化身，將哪吒復活，終於修成正果，成為大神。