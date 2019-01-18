「活得痛苦」自殺死囚陳昱安心聲曝光！橡皮筋孤獨勒斷氣…家人從未探視

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陳昱安8年前110多刀弒父，被判處死刑定讞，不料18日卻在台北看守所自殺身亡。曾為其輔導的教誨師黃明鎮聽聞後感到遺憾，透露陳男從案發至今都沒家人探視，在看守所內既孤單又焦慮，活得非常痛苦，可能因此走上絕路。

陳昱安過去曾透露，父親偏心弟弟，認為他發展不符合照父母期待，從小對他態度就不客氣，後來不滿他失業沒找工作，不斷出言責罵，他才痛下殺手。當時案件震驚社會，一路上訴到最高院進行「生死辯」。

▲陳昱安殺父110刀致死，最高院辯論後死刑定讞。（圖／東森新聞）

當時陳的母親寫了一封信，請求法官判處死刑，理由是擔憂兒子之後若出獄，第一件事會回雲林老家「大開殺戒」、「血流成河」，所以寧願「大義滅親」。

最終，最高院審酌陳沒有其它後悔的言語或實據，而且是預謀而非一時情緒失控，甚至犯後揚言要對家人不利，因此維持二審認定，2013年判處死刑。

▲台北看守所。（圖／記者陳雕文攝）

根據《蘋果日報》報導，黃明鎮透露，陳昱安雖未明確表達過後悔，但看得出殺父苦楚一直深埋在心頭，而且非常在意家人不聞不問。

他說，陳昱安在所中疾病纏身，吃藥需支付健保費，有時還得靠其它死囚金援送暖，所以時感到孤單、焦慮和不安，可能因此輕生。

由於死刑執行速度緩慢，至今仍有被判刑定讞近20年的死囚未被槍決。黃明鎮透露，有死囚活得很煎熬，但也有死囚心懷感恩，感謝政府讓他們能活下去、有再生機會。

▲黃明鎮牧師從事犯罪防治、矯正、修復工作，長期在全台監所輔導教育受刑人，因此有「監獄先生」之稱 。（圖／記者李毓康攝）