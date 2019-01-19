32D女主播臉書曝光！粉紅薄紗秀渾圓深溝　17歲男2個月斗內30萬

▲洪姓女直播主穿著深V薄紗睡衣直播。（圖／翻攝YouTube）

記者葉國吏／綜合報導

台北市一名17歲男高中生愛上《17》洪姓直播主，在短短2個月內匯款30萬元，幫洪女負擔父母親醫藥費。男學生母親得知後氣炸，怒告洪女和《17》的呂姓女負責人詐欺罪嫌。消息傳出後引起網友熱議，洪姓女直播主身分也遭曝光。

檢方調查，20多歲的洪姓女直播主認識男高中生後，開始私下用LINE聯絡，並互稱老公、老婆，洪女透露母親生病需要醫藥費、弟弟唸書要學費，讓男高中生相當不捨，便陸續把母親存進他戶頭的30萬元匯給洪女。

▲洪姓女直播主臉書照片。（圖／翻攝臉書）

男高中生母親得之後氣炸，詢問後才知兒子愛上女主播，怒告洪姓直播主以及平台負責人。檢方調查後考量洪女認罪不起訴，而平台負責人也不知洪女私下跟男高中生的狀況也不予處分。

消息曝光後網友議論紛紛，也相當好奇洪姓直播主的身分。網友根據關鍵字找出洪女臉書粉絲專頁，其臉書粉絲專頁擁有超過35萬名粉絲，寫著身高體重為168cm/50kg；三圍32D/26/36；星座處女座，並強調粉絲團都是由她親自回覆。

▲洪姓女直播主內衣照。（圖／翻攝臉書）

洪姓女直播主的臉書上有許多性感照片，其中不乏內衣入鏡，32D的渾圓飽滿根本包不住。洪姓直播主也常常分享美食照，高價燒肉一客就要將近2500元。

▲洪姓女直播主被粉絲騷擾。（圖／翻攝臉書）

網路上也有粉絲會將洪女直播畫面側錄放上網，幾乎都是以深V造型入鏡，不過洪女的出色外表也讓她被粉絲騷擾，她就曾在粉絲專頁上貼出騷擾訊息，寫著「惡靈快退散啊啊啊」。對此《ETtoday》記者私訊詢問洪姓女直播主，目前尚無回應。

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