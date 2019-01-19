嫌刑事前輩塞超悶文書工作　新潟警偷5嫌指紋扔碎紙機報復

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日本新潟縣一名28歲的刑事部巡查部長不滿前輩的指導，於是偷偷將5份關於案件的指紋、鞋印等證據取出，再扔進碎紙機裡，而證據牽涉到的案件剛好就是由前輩負責，事情露餡後雖然被懲處停職一個月，但他果斷決定離開，於是自動離職。

▲警員不滿前輩老是指派無聊的文書工作給他。（示意圖／達志影像／美聯社，與本文當事人無關）

根據《讀賣新聞》報導，這位28歲的警員認為前輩故意指派文書工作，讓他整天都負責處理寫公文，工作內容相當沉悶，也多次向周遭的人透露內心不滿，可惜都沒有改善，這才決定偷走5份證據，分別丟進垃圾桶或是碎紙機內銷毀，當作是報復手段。

後來，警局方面有人發現文件失竊，深入追查卻揪出「內賊」。由於被銷毀的證據牽涉到4起竊盜案件，分別是指紋、鞋印等資料，幸好這些資料都有備份，不必擔心影響到後續的辦案進度。

▲涉案的警員專挑前輩參與的案件銷毀證據。（示意圖／記者張一中攝，與本文當事人無關）

至於相關的懲處，該名警員雖然被處分停職一個月，但他在事情曝光後就主動提出離職。新潟縣警方表示，這次的事件嚴重影響並損害到警察的聲譽，未來會更加落實對同仁們的指導，並努力回復民眾的信賴。

不過，這起事件經過日媒報導後，當地網友都覺得很扯，紛紛在報導底下留言批評，「丟掉證據抓不到嫌犯，要是又出現其他受害者是絕對不能原諒的」、「請不要給市民帶來不便啊」、「警方一開始的懲處根本沒想解決問題吧」。