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連開16槍擊斃黑人少年　白人警「謊稱遭攻擊」被判囚81個月

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▲▼美國芝加哥白人警察戴克（Jason Van Dyke）2014年對著黑人少年連開16槍，導致對方死亡。（圖／路透）

▲戴克（圖左）值勤時擊斃黑人少年。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國芝加哥白人警察戴克（Jason Van Dyke）2014年對著黑人少年連開16槍，導致對方死亡，受牽連的家庭也跟著破碎，去年他二級謀殺罪名成立，本月18日被判處6年9個月徒刑。特別檢察官麥克馬洪（Joe McMahon）表示，這是重要的判決，如今正義得到伸張。

CNN報導，事件發生在2014年10月20日晚間，當時戴克對著17歲非裔少年麥克唐納（Laquan McDonald）連開16槍，麥克唐納原本拿著刀，中彈後馬上倒地，畫面曝光後引發社會譁然，紛紛要求男警受到嚴厲處罰。

涉入事件並作偽證的3名芝加哥警察日前被判決無罪，他們在報告中聲稱麥克唐納曾攻擊警方，但根據影片畫面，少年其實並沒有襲擊警察，對此，死者家屬相當憤慨。如今，戴克被判處81個月徒刑，他的辯護律師赫伯特（Daniel Herbert）告訴媒體，戴克對於判決感到滿意。

赫伯特說，戴克當然不會因為入獄而高興，也不會開心要與家人分開，但對未來的前景很滿意，還不清楚是否決定提出上訴。法官裁定前，戴克曾表示，沒有人願意奪走別人的生命，他每天都在替麥克唐納祈禱。

▲▼美國芝加哥白人警察戴克（Jason Van Dyke）2014年對著黑人少年連開16槍，導致對方死亡。（圖／路透）

▲戴克與律師坐在一起。（圖／路透）

檢方曾傳喚幾名黑人到場。喬伊（Vidale Joy）表示，他2005年8月要離開加油站時被戴克攔下，對方拿著槍放到他的太陽穴上，他還被辱罵種族歧視的n字眼。

南斯（Edward Nance）作證時則淚流滿面，他說2007年7月曾與戴克發生衝突，肩膀受傷，他必須接受手術，導致他經常感到焦慮，還患有創傷後壓力症候群（PTSD）。

麥克唐納的家屬發言人韓特（Marvin Hunter）在信中表示，麥克唐納的母親有過毒癮，後來他與家人住在一起，然而，他被冷酷無情的戴克殺害，「他開槍16次，終結了永遠的可能性。」

戴克的律師則提交數十封信件，請求法官寬恕處理案件。他17歲的女兒凱莉（Kaylee）寫道，爸爸開槍後，她在學校被霸凌，「這些年來，我學會如何處理自己的情緒，包括他去法庭時，但現在他離開了，我覺得我什麼也沒有。」凱莉補充，她去了死者的家中，現在是時候把父親帶回家。

戴克的老婆蒂芬妮（Tiffany）則更加情緒化，她形容這起案件毀了全家，生活就是場噩夢，她還失去了工作機會。她表示，槍擊那晚並沒有惡意與仇恨，每天她都會替死者的家族祈禱，期盼雙方能夠和平共處。

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