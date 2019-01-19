華航「機上愛心醫師」增大軍　慈濟醫療體系逾1200醫師願積極加入

▲慈濟醫療體系宣布積極加入華航機上愛心醫生專案。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／花蓮報導

旅客在搭機時，有可能偶會遇到突發病痛，中華航空去年開始推出機上愛心醫師專案，19日慈濟醫療體系正式宣布響應，旗下7間醫院、約1200多位醫師將積極加入專案，要為旅客在空中帶來舒適、安心的旅程。



華航一天平均全球各地起飛250個航班，網絡密集、班次多，董事長何煖軒表示，雖然華航空服員都有經過完整的急救訓練，但還是需要專業的醫務人員，因此啟動機上愛心醫師專案。他舉出實例，過去在華航機上就曾發生，有客人在機上暈眩冒冷汗，但空服員無法得知確切原因，機組人員也不知道是不是嚴重到需要轉降，不過在醫師診斷後才發現，原來是客人急著趕飛機，忘了吃血糖藥，所以過後就請空服員泡糖水，化解危機。

▲華航董事長何煖軒說，為打造安全的搭機環境，期待能有更多醫師加入愛心機上醫師專案。（圖／記者賴文萱攝）

另外，也有一次一位懷孕三個月的孕婦在機上肚子痛，深怕會不會流產，在醫師協助下，才發現是冷氣太冷導致子宮收縮，最後請空服員拿熱毛巾敷腹部就舒緩了。何煖軒說，現在是高齡化社會，這類的狀況事實上層出不窮，所以想推動飛機安全環境，讓所有人可以安心搭乘，他知道外界對於此事有些雜音，但因為是對的事，他做的心安理得，並不在意別人的批評。

▲華航與慈濟醫療體系合作積極推動機上愛心醫生專案。（圖／記者賴文萱攝）

機上愛心醫師專案並非華航所獨有或是專利，長期以來一直有為數眾多的醫師，搭機時行有餘力幫助乘客解決不適，機上愛心醫師專案是對旅客在安全上另一層次的保障。何煖軒說，對於醫師在機上提供醫療協助的疑慮，他指出，有任何賠償、法律問題，華航都有提供協助，而且衛福部也承諾修法，一定會保護在機上付出愛心的醫生。



慈濟醫療體系執行長林俊龍說，以往在機上旅客有發生任何問題，很多醫師本身就會挺身而出，在華航推動機上愛心醫師專案後，醫生若遇到醫療責任問題，華航也願意來承擔，營造醫師可以安全伸出援手的環境，這也讓醫師能夠很放心。慈濟醫療體系共有7家醫院，將有1200多位醫師積極加入，更希望台灣所有的醫生都能提供專才，讓旅客在機上能更加安全安心。

▲慈濟醫療體系執行長林俊龍說，慈濟底下7家醫院醫師將積極加入行列。（圖／記者賴文萱攝）

花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，已經和副院長一起申請加入華航機上愛心醫師，期待透過拋磚引玉，呼籲更多醫師志願登錄，讓醫療之愛滿溢空中。花蓮慈濟醫院婦產科醫生陳寶珠則說，當初在聽到慈濟跟華航有推合作愛心醫師，馬上就選擇加入這個行列，因為原本在沒有這個專案前，只要機上需要醫生，也會挺身而出。她也說，加入機上愛心醫師後，華航還提供保險與法律協助，讓救人更不會有疑慮。



華航自2017年5月起與長庚醫院合作，2018年7月擴大和「中華民國醫師公會全聯會」共同推廣機上愛心醫師專案，讓旅客在飛行旅途中更有健康安全的保障。此次慈濟醫療體系支持華航的用心，對內宣揚熱血醫師加入機上愛心醫師行列，對外則將愛散播給有需求之旅客，華航機內服務不斷提升，讓民眾搭乘更加安心。