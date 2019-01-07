出國變便宜！燃油附加費1/8起再調降　「機票來回最多省800元」

▲燃油附加費1/8調降，短程線來回可省300多元，長程線來回能省600多元。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

出國變便宜！因應燃油價格持續下跌，國籍航空公司燃油附加費繼去年12月調降後，1月8日起再度調降，且一次降幅達2個級距。長程線部分每人每航段從45.5美元降至32.5美元，調降13美元（約新台幣403元）；短程線部分則從17.5美元降至12.5元，調降5美元（約新台幣150元）飛日韓來回能省300多元，飛歐美更可省下800多元。

國籍航空公司國際航線向旅客收取的燃油附加費，是依中油公司每個月公告的國際航空燃油價調整，以10美元為一級距，長程線附加費每人每航段級距是6.5美元，短程線每人每航段則是2.5美元。

▲燃油價格持續下跌，燃油附加費繼去年12月調降後，1月8日起再度調降2個級距。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

近1年來燃油附加費高點落在去年10月，長程線每人每航段漲至52元，短程線20元。根據中油1月公告油價，航空燃油平均每桶價格79.48美元，比去年12月又下跌超過10美元，達調整門檻，民航局空運組組長韓振華表示，因應燃油價格續跌，在去年12月燃油附加費調降1個級距後，今年1月8日將再度調降，這次更一次調降2個級距。

飛日韓等短程線部分，燃油附加費從17.5美元降至12.5元，調降5美元（約新台幣155元），每人來回可多省下約新台幣300多元。飛歐美等長程線部分，每人每航段從45.5美元降至32.5美元，調降13美元（約新台幣403元），來回則可省下約新台幣800多元。

若與去年10月最高點的燃油附加費相比，長程航來回減收約新台幣1200元，短程線來回也減收約新台幣465元，旅客出國省很大。

▲燃油附加費調降，出國可省下約1~2餐晚餐錢。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

華航已在官網公告，報奉交通部民航局核可自今年1月8日起針對台灣地區出發行程所收取之航空客運燃油附加費，短程航線（包含香港航線）每航段收取12.5美元，長程航線每航段32.5美元。扣除奉准徵收之附加費後，公司自行吸收部份分佔新增燃油成本支出74%與54%。

長榮同樣也公告，呈報交通部民航局核准自2019年1月8日起台灣地區出發行程調整客運燃油附加費。短程航線每航段收取12.50美元；長程航線每航段收取32.50美元。另自2019年1月8日起，香港航線每航段收取12.50美元。扣除奉准徵收之附加費後，本公司自行吸收部份分佔新增燃油成本支出之83%與60%。