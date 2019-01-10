航空雙雄年終出爐！　華航平均2.2個月、長榮航空維持發4個月

▲華航宣布年終平均2.2個月。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

航空雙雄年終獎金出爐！華航經與工會二度協商後，公布2018年終每位員工平均可拿2.2個月，另外，長榮航空先前也已率先公布年終將發4個月，與去年持平。

華航9日晚間宣布，為感謝所有員工過去一年齊心打拚，2018年度年終獎金發放，經與工會兩度協商，包括年度獎金（第13個月）、定額獎金2萬7仟元及考績獎金，換算平均約2.2個月。

華航強調，地勤員工有可觀的補助津貼及機場獎金，空勤員工薪資休假及工作型態還有外站津貼羨煞外界，短暫炒作一次性的年終獎金發放，不如正視基層員工整體薪資福利優渥的事實。

今年度考績甲等（含）以上同仁，約佔總人數85％以上，以定額獎金和績效獎金各佔約50％比例核發，實為照顧絕大多數的員工。華航也重申，公司整體薪資與各項福利近來已大幅提升，足令外界稱羨，未來將持續以長遠、安定為原則照顧每位華航成員。

▲長榮航空年終將發4個月，與去年持平。（圖／長榮航空提供）

長榮航空先前也已率先宣布年終將發4個月，與去年持平，並已於去年底12月28日發放。不過長榮航空企業工會指出，2016年長榮獲利約35億發4個月，但2017、2018年獲利皆超過60億也一樣發4個月，顯然不符合分配正義，跟員工期望有相當大的落差。