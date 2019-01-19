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日「裸體幼稚園」男女童脫光上課　網驚：邪教虐待兒童？

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▲ 第二Hikari幼稚園要求學生不分男女都裸上身上課 。（圖／翻攝自「第二ひかり幼稚園」官網）

國際中心／綜合報導

日本神奈川縣一所幼稚園最近在網路上引發熱議，原因是這所學校標榜「用漢字和裸體來培育心靈」，竟然要求全體學生，不分男女都必須「裸體上課」，就連寒冷的冬天也只能穿上一件薄薄的短袖制服而已。不少家長都擔憂這樣另類的教育方式，除了會造成孩童生病，甚至還可能引來有心人士騷擾。更有人直接反問「那幹嘛老師不一起裸體？」

▲ 「第二Hikari幼稚園」在官網標榜「用漢字和裸體來培育心靈的幼稚園」。（圖／翻攝自「第二ひかり幼稚園」官網）

這間位於神奈川縣川崎市的「第二Hikari幼稚園」（第二ひかり幼稚園）在官網清楚寫上「用漢字和裸體來培育心靈的幼稚園」 （漢字と裸で心を育てる幼稚園）幾個大字。從釋出的照片可以看出，這些孩童不論是在室內室外，上課、做操、吃午餐還是在遊樂器材上玩耍，全都赤裸著上半身，只穿著短褲與鞋襪。

依照校方的規範，在每年的4月到10月期間，所有學生只要進到幼稚園後，一直到下午2點10分放學以前，都必須裸體，除非是生病或有特殊情況。至於每年較為寒冷的11月到3月，學生可穿上薄薄的制服，但仍然不能穿長袖、長褲、外套或毛衣來上學。除此之外，要是有學生在「制服月」期間仍然能堅持「裸體上學」，就能得到特別的獎勵。

校方清楚的在網站上寫明，這樣的「裸體教育」早在1975年就開始，至今已經邁入40多個年頭。畢竟生命來自宇宙大自然，透過這樣的教育方式，能夠讓孩童回歸人類「最自然的裸體狀態」，找回因為文明而失去的原始力量，除了鍛鍊他們的身體機能、加強抵抗力，刺激頭腦的發育，也能夠在提供孩子們文明教育的同時，幫助他們脫離父母的過度保護。

▲ 到了寒冷的冬季，校方也僅允許孩童穿短袖制服上學。（圖／翻攝自「第二ひかり幼稚園」官網）

校方更指出，幾乎所有的學生與家長都是看準了「裸體教育」才會選擇入學，並不會出現不習慣裸體或緊張不安的情況，甚至許多孩童都更加喜歡裸著身體上課，還有人因為抵抗力增強的緣故，原有的疾病都痊癒了。

部分讀過這間幼稚園的校友也提到，學校這麼做其實蠻用心的，自己當時也不覺的有什麼問題，「沒有留下什麼陰影，可能因為我是男生吧」、「習慣之後就覺得沒什麼大不了的了，而且每天到學校都過的很開心」。

▲ 校方表示，透過裸體教育能幫助孩童加強抵抗力，刺激頭腦的發育，並脫離父母的過度保護 。（圖／翻攝自「第二ひかり幼稚園」官網）

然而，更多家長及網友對於學校這樣的教育方針顯然無法認同，日前就有名網友「バブルバブ」在推特上發文提到，「這到底是什麼樣的幼稚園啊...說孩童身體虛弱是因為母親的心理，還有那些什麼生命來自宇宙大自然的內容實在有夠恐怖，而且把女孩子赤裸上半身的照片放在網站上這樣做真的好嗎？現在的社會治安有夠危險耶！」吸引了9000人按讚。

其他網友也回應「這是什麼邪教嗎？」、「冬天還不准穿長袖，根本就是虐待兒童吧」、「如果你是一個好的父母，就不會把孩子送到這樣的學校」、「現在外面變態壞人那麼多，小朋友們裸體走來走去真的很危險」、「我無法理解，那些小女孩難道不會留下陰影嗎？」、「要就以身作則，不要只有孩子們脫，老師們也一起脫了裸著教書啊！一起來找回失去的原始力量。」

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關鍵字：裸體教育,裸體,幼稚園,神奈川,日韓要聞

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