3歲男童遭24歲小爸爸「綁項圈軟禁4天」窒息亡　1天1餐虐到剩10kg

▲ 3歲男童遭親生父親虐待致死。（示意圖／CFP）

國際中心／ 綜合報導

南韓大邱2017年發生一起驚悚的虐童事件，一名狠毒的父親將年僅3歲的親生兒子軟禁在房間裡，還逼迫他戴上寵物用的項圈，導致他窒息而死，震驚一時。

3歲男童朴賢俊是24歲親生父親和前妻生下，後由父親與23歲的繼母扶養，但長期遭受他們的虐待。2017年7月，父親以「看他把房子弄亂很煩」，便在朴賢俊脖子上強綁上項圈，另一端綁在床上，將他關在房間裡。

被軟禁長達4天的朴賢俊努力爬下床時，因為頸部被緊緊綁住而無法呼救，也沒有任何人幫忙，不幸窒息而死，事件曝光後震驚社會，被稱為「大邱賢俊案」。他的父親與繼母隨後被依虐童致死罪名起訴，2018年遭判15年徒刑。

除刑事責任以外，朴賢俊生母2018年2月也向前夫與其繼妻提出民事訴訟。大邱地方法院民事法庭本月17日宣判，朴賢俊生父與繼母須支付其生母1億8600萬韓元（約新台幣511元）的賠償金，僅達朴賢俊生母求償金額的一半。法院對此則說明，雖然朴賢俊生父是加害者，同時卻也是兒子損害賠償金的債權人，有繼承兒子一半遺產的權利。

綜合韓媒報導，自朴賢俊出生7個月以後到死前，都不曾施打任何預防接種疫苗，也從未接受嬰幼兒健康檢查；只因「把家裡弄亂」，2016年5月起就數度遭到毆打。由於生父和繼母害怕被揭穿，就算朴賢俊身上出現膿包或受傷，直到他死前的1年前都不曾帶他就醫。

悲劇發生的1個月前開始，朴賢俊每天只能吃一餐，死亡當時體重僅有10.1公斤，遠遠低於正常3.5歲男童的14.9公斤，身高也僅有85公分。