前HBL人氣王涉騙！睡前擁抱、互餵水果私密裸照外流　男密友慘當工具人

圖文／鏡週刊

政大籃球新星洪楷傑在球場上表現亮眼，卻遭男性密友阿國爆料，利用阿國對他的感情而獲取錢財、機車和作業，洪楷傑更製造親密假象，在阿國家中裸體走動、相互擁抱、餵吃水果，阿國半年內為他付出近20萬元，最後竟被報警告騷擾，讓阿國難以接受。

阿國曾是體育用品商，因而與洪楷傑認識，2人在今年初越走越近，阿國也多次表達對洪楷傑的好感，雖然洪楷傑當時已有女友，卻利用這份情愫要阿國當經紀人「照顧」他，阿國當時喜不自勝，事後才發現是一場騙局。

阿國表示，洪楷傑對外宣稱2人是「情侶般的兄弟」，但他們的互動親密難用朋友情誼解釋，他在洪楷傑的要求下搬入政大宿舍「照顧」他，即使事後搬離宿舍，洪楷傑仍時常到阿國家過夜。

雖然在阿國家中，這對「兄弟」未睡同床，但洪楷傑還會在他面前裸體走動，雖然沒有同床，但「每次睡前都要抱一下」，洪還會張嘴吃阿國親手餵食的水果，2人相處甜蜜彷彿愛人。

而在今年4月阿國生日時，洪楷傑更不惜向球隊教練陳子威說謊請假，2人同搭寶瓶星號遊公海，這在3天2夜的旅程中，這對「好兄弟」睡在緊鄰的單人床，阿國更開玩笑拍下洪楷傑下體的部分照片，相處的點滴總讓阿國以為洪對他有好感，只是仍在掙扎考慮，沉浸在愛情的假象中。

「我還幫他追女友、追球經，真的沒有想獨占他。」阿國表示，他在洪楷傑與女友短暫分手期間，不只一次出謀劃策好讓這對小情侶復合，更想辦法幫忙追求洪楷傑喜歡的球隊經理，他只希望能陪在洪楷傑身邊，看著「弟弟」幸福快樂，沒想到被洪楷傑利用完後，竟遭他一腳踢開。

本刊致電洪楷傑，他表示報告只是在學術討論，其餘部分則要問過教練後才能回答，但記者事後多次去電皆未獲回應。



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