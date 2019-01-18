網友目睹搶案PO網說「治安敗壞」　警方澄清：防搶演練啦！

▲芳苑警分局防搶演練太過逼真，被網友po上臉書說治安崩壞了。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芳苑警分局17日下午在台中銀行進行防搶演練太過逼真，被一名路人把演練畫面拍下，晚間7時po上臉書「二林人的大小事」，嚴厲痛批「二林治安崩壞，台中銀行發生搶案」，引發網友的撻伐，警局得知，展開總清查，直到晚間11點，警方循線才找到原po，將「假新聞」下架。

▲芳苑警分局防搶演練太過逼真，被網友po上臉書說治安崩壞了。（圖／記者唐詠絮翻攝）

原po是名彰化上班族，他向警方說，「我真的不知道是警方在防搶演練，以為是真的在搶劫，真的很抱歉」，也向辛苦的員警說聲「辛苦了」，讓警方好笑又好氣。

▲芳苑警分局防搶演練太過逼真，被網友po上臉書說治安崩壞了。（圖／記者唐詠絮翻攝）

芳苑警分局本次演練共動員警力43人，協同轄內金融機構，設置12處攔截點，聯合舉辦防搶暨攔截圍捕演練，演練過程包含歹徒行搶金融機構，行員現場處置及報案、警察動員線上警力展開攔截圍捕等。另為求演練逼真，由芳苑分局偵查隊員警扮演歹徒，逃逸至攔截點時，結合該分局之優勢警力，迅速將持械「搶匪」緝捕到案。

警方表示，彰化地區8個分局區最近都在做防搶演練，還得動員分局上下所有人，稍有一個環節沒掌握好就整個崩壞，更何況現在社群網路那麼發達，真的是有難處，甚至有的還用假帳號，要從網路找到原po，這也是警方要面對的問題，還好有找到人，才不致釀成另一樁社會假新聞案件。

【精彩新聞】



►到府服務10年「還賣過期藥！」 密醫一個月大賺20萬

►虐童連環爆！彰化鬼父狠捏2歲女兒下體 還怒扔重摔桌上