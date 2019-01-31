春節提前發紅包近300億　壽險業撥付生存滿期金

▲壽險業按往例多會就春節期間應發放的保險金提前撥款給保戶，便於資金運用 。（圖／取自PEXELS）

（不斷更新）

記者李蕙璇／台北報導

原於春節假期到期應給付的滿期金、生存金、還本金及年金等，壽險業公司多會提早發放便於保戶使用。目前遠雄、中國等多家人壽從本月25日起陸續寄發支票等展開匯款作業，國壽近63億元、富邦逾63億元、南山約35億元，再加上新光14億、台灣9億與三商美邦3億多，已逼近300億元。

新光人壽

保險商品的滿期金、年金等相關保險給付，如給付日期落在農曆春節連續假期（2月2日~10日）者，將提前於2月1日給付，預估給付金額13.95億、美元122.29萬、澳幣8.39萬。春節期間仍有資金需求者，並已申辦ATM現貸卡者，可直接利用該卡於各地提款機貸款，有借款才計算利息，相當迅速又方便。若尚未申辦現貸卡者，亦可於線上加入新光人壽會員，申請完成後即可線上貸款，滿足保戶任何臨時資金需求。

遠雄人壽

1月25日起提前給付滿期金與生存金，總計金額達1.3億元。針對保戶申請給付方式為匯款件，且給付日期為今年2月1日至10日者，提前於1月31日匯款；若給付方式為支票件，應領日為今年2月1日至10日者，給付支票將提前於1月25日前掛號寄出。

中國人壽

春節期間為2月2~10日的生存金、滿期金的領取，保戶可選擇以匯款方式給付，便可提前於2月1日領到款項，若選擇以開立支票方式給付者，將於1月25日寄發並於支票日期後之第一營業日兌現；而欲透過保戶網路服務申請保單借款的民眾，最晚可於2月1日11:30前完成線上申請作業，以確保順利於年前撥款，春節假期資金使用上更有彈性。

▼國泰人壽。（圖／資料照）



國泰人壽

考量年關將近，保戶資金運用需求較高，延續往保戶資金運用需求較高，延續往年提前給付的貼心服務，針對保險契約於1月28日至2月10日到期之滿期金、年金件，提前於春節連續假期前一週的1月28日，將款項匯至保戶事先指定之銀行帳戶，省去申辦時間，讓保戶們歡喜過好年。總給付金額約62.9億元。

富邦人壽

預計1月30日針對保單周年日為2019年1月30日至2月10日生存金或滿期金進行給付，讓保戶擁有充裕的資金，提前做好年度規劃與佈局。保戶可選擇金融機構匯款與郵寄支票兩種給付方式，台幣、外幣給付件數約2萬件，給付金額超過63億元。

▼南山人壽總部。（圖／記者李蕙璇攝）

南山人壽

1月28日至2月1日給付春節期間到期的滿期金、還本保險金及年金，凡是於1月30日至2月1日臨櫃洽辦業務的保戶，還可獲贈限量「諸事萬福」紅包袋，分享新年好運氣，一起喜迎金豬年。給付日期為108年1月29日至2月10日之間的保戶，南山人壽將提前自1月28日起至2月1日依保戶選擇的給付方式，以匯款或支票等方式陸續給付，預估總給付金額約35億元，近5萬3,000件保單。

台灣人壽

首先針對生存保險金及滿期保險金給付日期為2018年2月2日至2月10日間的保戶，提前陸續於2月1日前，依客戶選擇以支票或匯款方式給付以匯款方式陸續撥款，讓保戶資金調度更靈活，安心輕鬆過好年。本次過年期間已就生存保險金及滿期保險金給付共計4,084件，給付金額約9.4億元。

▼三商美邦人壽。（圖／資料照）

三商美邦人壽

提前給付生存保險金、滿期保險金部分，已於去年12月主動寄發通知書給保戶，只要是還本或滿期日期為今年1月29日至2月10日的保單，而且保戶依通知書約定的時間內回覆，該公司都將提前自1月29日至2月1日發放生存保險金、滿期保險金，預計約1萬件，給付總金額約3.3億元。

全球人壽

於春節期間應給付的生存金、滿期金及健檢金等各項保險給付，將提前至春節前給付；約定以匯款給付者，台幣保單原給付日為1月29日至2月10日、外幣保單原給付日為1月29日至2月11日，將分別提前於1 月29日及1月28日匯款。約定以支票給付者，原給付日為2月12日以前，將配合提前於1月25日以掛號方式寄出，支票到期日仍為原給付日，約給付金額達3.91億元、7600多件的保單滿期金與生存金。

▼康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（左）主持23個國家健康指數調查。右為與鄧惠文醫師。（圖／記者李蕙璇攝）

康健人壽

原本在春節假期間（2月4日到8日）到期的滿期金，提前在1月30日給付。若保戶在春節期間剛好遇到展延寬限期、催告通知、投資型保單帳戶價值不足等情況，保費繳納到期日將自動延長到2月11日，讓年假期間保障持續不中斷。

保誠人壽

1月30日前完成給付保戶之滿期金、生存還本保險金給付與理賠給付。

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