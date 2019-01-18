1歲8月兒餐廳尖叫被罰站　鄰桌客酸「外面那麼冷」老媽氣炸

網搜小組／綜合報導

孩子不乖，家長通常會給予適當的懲罰教育，一名母親16日在臉書「爆怨公社」PO文表示，當天下午帶兩個孩子帶餐廳吃飯，弟弟因為哭鬧被帶到外頭罰站，沒想到卻被鄰桌的客人議論，認為她不該在這麼冷的天氣罰小孩到外面吹風，「我兒子的個性我清楚，我自己心中有一把尺，不會讓他待太久。就是有你們這種人才會有被寵壞的孩子。」

▲原PO不滿被陌生的鄰桌客人批評自己的教育方式。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO提到，1歲8個月大的弟弟已經有自己的想法，而且有時會故意尖叫來表達不滿，事發當天因為在餐廳裡哭鬧，怕會打擾到其他用餐的人，於是兩度把孩子帶到外面罰站、檢討，結果用完餐離開後，同行的母親才說隔壁桌客人在談論她帶小孩的事，批評不應該在這麼冷的天氣讓小孩到外面吹風。

「我教小孩關你們什麼事？難不成要縱容他在餐廳哭泣、尖叫、摔東西？」原PO認為，當天弟弟穿的是刷毛衣服，而且一直想玩弄瓷碗和湯匙，一不小心可能就會摔破或受傷，「我自己心中有一把尺，不會讓他待（在外面）太久，因為我兒子的個性我清楚。就是有你們這種人才會有被寵壞的孩子，整個氣炸耶！」

▲網友們認為，帶孩子外出用餐如果吵鬧不休，不論當場有沒有制止都會挨罵。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本文當事人無關）

而原PO這段經驗也讓許多曾被干涉過教育方式的爸媽們感同身受，紛紛留言感嘆，「孩子不乖確實該教，只是現在時機太敏感，就怕被當成虐童」、「現在的媽咪很可憐，給看3C要被公審、孩子吵鬧要被PO網，教育小孩還要被講話」、「怎樣都會被嘴，自己做好該做的就好」。

但其實教育孩子每個父母的方式都不一樣，而在傳統的華人社會中更是以打罵教育為主，彰化基督教醫院神經醫學部暨失智症共同照護中心臨床心理師黃耀庭曾表示，孩子們都有自己的想法，只要不是做壞事，縱使父母會擔心，但為了雙方關係著想，還是讓他們自由嘗試，如果失敗了也沒關係，但記得要站在他們這一邊，成為孩子的支持與後盾。