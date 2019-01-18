10年前後！人妻畫「崩壞肚皮」鼻酸　母親們秒懂「3改變」嘆：太寫實了

▲母親畫下心酸的改變。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

雖說是母愛的印記，但妊娠紋總讓媽咪們聞之色變，甚至因此感到自卑。搭上最近熱潮，一位母親就畫出10年前後的變化，而最明顯的莫過於腹部、胸部上的紋路，這一幕瞬間戳中媽媽們脆弱的一塊，不禁感慨「看著看著就哭了！」

兩個孩子的媽咪深夜畫出2009和2019的對比，笑說「大家都在10年前~10年後~，10年前沒照片，只好用畫的，這辛酸大概只有媽媽們懂。」只見原本的姣好身型，在生下孩子後就不復見了，取而代之的是，大面積的妊娠紋、下垂胸部，及大一號的身材。

▲有些媽咪會因此感到自卑，這時特別需要老公的鼓勵與陪伴。（圖／翻攝爆怨公社）

簡單線條勾勒出許多母親共同的心酸，直說「唉～真的是這樣沒錯」、「腰畫粗點更寫實」、「有些媽媽就算保養了，還是會出現，體質關係...我懂」、「好貼切，連媽媽手都畫出來了」、「有時候看了這樣的身體覺得很難過，但只能想著還有小孩陪，淡化身材走樣的悲傷」、「原來我不孤單......」。

妊娠紋是皮膚拉扯速度過快，表皮的纖維組織受到損傷斷裂，加上荷爾蒙刺激所產生的疤痕，最近研究也發現，可能與膠原蛋白降低及骨盆鬆弛有關，通常會出現在腹部、乳房、臀部、及大腿上。

婦產科醫師表示，最好的避免方式就是「不要讓它長出來」，除了在懷孕過程中控制體重，讓增加重量落在12-15公斤之間，也可在肚皮上擦妊娠霜或保溼乳液，增加肌膚表皮的溼潤度，並勤加按摩，尤其是在懷孕20周後；另外，飲食方面也要均衡，多多補充優質蛋白質，然後別忘了適度的運動。

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▼懷胎10個月已經很辛苦了，產後還得面對身體上的變化。（圖／取自免費圖庫Pixabay）