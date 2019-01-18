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吳茂昆被爆施壓中研院聘用兒子　6訪問學人只有他留「空白」

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政治中心／綜合報導

前教育部長吳茂昆因為卡管案等多項爭議閃辭，被封為是史上「最短命教育部長」，如今又爆出他多年來致力於將兒子吳孟真安插進中研院，甚至在中研院物理所官網上掛名為訪問學人，掀起是否有濫用職權的疑慮；不過，這項質疑目前尚未獲得當事人回應。

▲▼教育部長吳茂昆。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲吳茂昆被指控對中研院施壓，要求聘用自己的兒子。（圖／記者翁嫆琄攝）

這位熟知物理學界的人士向《中國時報》透露，吳茂昆在中研院物理所勢力強大，縱使因為在美國開公司一事被記過，依舊穩坐年薪500萬元的中研院特聘研究員，而且多年來一直想把兒子吳孟真安插進物理所，為了避嫌還說服主管讓他調職到應用科學研究中心，只是吳兒學研表現並不突出，卻可以在官網上掛名為訪問學人，還不用註明來訪單位，實在很難讓人不懷疑是否有濫用特權。

而打開中研院物理所的官方網站，在訪問學人的名單一欄中，吳孟真的名字確實排在第二位，來訪期間為2018年9月1日至2019年8月30日，但不同於其他5人的地方是，在「來訪單位」一欄中確實只有他一人是留白的狀況。對於學界人士的質疑，目前尚未獲得吳茂昆的回應。

吳茂昆被爆施壓中研院聘任兒子。（圖／翻攝自中研院物理所官網）

▲吳孟真的訪問單位欄留白。（圖／翻攝自中研院物理所官網

其實，曾擔任東華大學校長的吳茂昆2018年4月19日接任教育部長，卻因為處理卡管案以及多項爭議，選擇於同年5月29日閃辭，被外界封為是「最短命教育部長」，而他在同華大學任內又因為「綬草」授權與赴美開公司等案，被移送到公務人權懲戒委員會懲處。

據了解，吳茂昆是花蓮縣玉里鎮人，為著名的超導物理學家，曾擔任中央研究院院士、美國國家科學院外籍院士，2012年才任職國立東華大學校長；他在2015年3月間與翁姓教授、2名學生，共同申請「綬草粗萃取物之功效應用專利」，並轉向世界智慧財產權組織國際局提出PCT國際申請案，最後卻因為違反《公務員服務法》在本月9日被記過一次。

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