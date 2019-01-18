雲端最前線／社會安全網失能 檢方：1年虐死23嬰幼兒

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近日家暴與虐童案頻傳，先有蘆洲林姓男子因肉圓沒加辣痛毆妻小、後有台南小媽媽4人虐童致死案，17日更有運將爆料載到一位雙眼腫脹滿臉瘀青的男童，家暴事件層出不窮，根據衛生福利部統計2017年就有23名嬰幼兒遭虐死，顯示我國對兒童安全維護工作明顯不足，社會安全網形同失能，有檢討之必要。對此議題，《雲端最前線》18日邀請立法委員陳靜敏、兒童權益促進協會理事長王薇君、精神科醫師楊聰財、資深媒體人胡孝誠、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討社會安全網的疏漏及因應措施。

▲家暴、虐童頻傳。（圖／CFP）

蘆洲家暴案後，台南出現虐嬰致死案，尤其過世嬰孩遍身是傷，讓輿論更加沸騰，民眾群情激憤多次包圍警局，無論當地警方如何呼籲，依然有民眾聚集警局。對此，行政院長蘇貞昌17日在院會中裁示時指出，虐童暴力事件人神共憤，孩子的傷亡天地不容，要求中央針對安全防護網的缺漏、地方首長針對第一線執行上的缺漏都得補上，修法嚴懲部分將拜託立法院趕快定案；他也反對聚眾暴力，而是建議看哪裡有可預見虐童或暴力的地方家庭，鄰居多一分雞婆、孩子就少一分傷亡。

根據衛生福利部統計2017年就有23名嬰幼兒遭虐死，顯示我國對兒童安全維護工作明顯不足，社會安全網形同失能，有檢討之必要。律師林智群就指出「家暴案件有40%是警察機關發現的，有30%是醫院通報的，113專線的，只有10%～19%，」他也感嘆：「其實比例可以更高的，沒有人希望是小孩被打到奄奄一息送醫才被發現家暴事件，如果你我多注意一點，勇敢一點，世界上的不幸會少一點。」

▼台南地檢署前聚集約數百人，守候該處為女童討公道，台南市警局出動1百多名警力在場戒護。（圖／記者林悅攝）

針對虐童案件頻傳，法務部長蔡清祥16日也表示：「應該要加重處罰」，據了解，法務部去年已經提出《刑法》修正草案，增訂處罰凌虐幼童致死罪，凌虐未滿16歲之人致死、致重傷等罪，最輕5年徒刑，最重可判無期徒刑，目前草案已送到立法院審議。

此外，教育部學生事務及特殊教育司長鄭乃文也在17日表示，不容許再度發生這樣的事件，已立刻督導學校，落實通報、輔導、保護的機制，要求教育人員在執行職務時，若發現疑似家庭暴力或兒少有遭受傷害等情形，應立即通報社會安全網，最遲不得超過24小時。多一分關懷，少一分傷害，政府應盡速修正社會安全網的疏漏，讓身處生命危機中的兒童獲得保護。對此議題，《雲端最前線》18日邀請立法委員陳靜敏、兒童權益促進協會理事長王薇君、精神科醫師楊聰財、資深媒體人胡孝誠、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討社會安全網的疏漏及因應措施。



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