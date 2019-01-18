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台南虐童案外媒也震驚！《太陽報》痛罵「邪惡媽媽」：去死吧

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▲▼英國太陽報報導台南17歲母親虐童案。（圖／翻攝自The Sun）

▲英國太陽報報導台南17歲母親虐童案。（圖／翻攝自The Sun）

記者錢玉紘／綜合報導

台南一名1歲6個月大的女童慘被17歲小媽媽和3名親友虐待致死，不但震驚了台灣社會，更鬧上國際版面，英國《太陽報》、《每日星報》等媒體都報導關注，其中太陽報更在標題直接痛罵「去死吧」（go to hell），網友也都對此幹道氣憤。

太陽報在報導中寫道，一名「邪惡的」（Evil）媽媽殺了他18個月大的女兒，「她把孩子的頭撞上牆壁，想要『教訓』她狂哭」。小女孩被發現時全身上下都有新傷和舊傷，醫生判定女童是因為遭到家暴致死，警方調查則發現17歲的小媽媽只要女兒哭的時候就會出手教訓，此次一起動手的還有27歲李姓男友，以及兩名表姊妹，這起事件震撼了全台灣。

▲▼英國太陽報報導台南17歲母親虐童案。（圖／翻攝自The Sun）

此外，報導中更介紹女童母親用的，包含抓背的不求人和愛心小手等打人道具，光看就很嚇人，也有英國網友氣憤留言「應該把他們通通處決」、「我也希望可以『教訓』一下那個媽媽」。

目前17歲的小媽媽已經被警方依殺人等罪嫌移送少年法庭，16日被少年法庭諭知收容，晚上被移送到台南少年觀護所。少觀所指出，薛女當晚作息正常，情緒尚平穩，看不出情緒有太大起伏；另外，其他3位成年涉案人都被法院裁定羈押。

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關鍵字：台南虐童,17歲小媽媽,太陽報

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