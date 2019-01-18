「錢被鬼叼走」虐嬰4人住民宿騙吃騙喝！2個月後一句話讓老闆娘更傻眼

記者柯沛辰／綜合報導

台南1歲女嬰遭生母等4人虐死，引起全民公憤。一位民宿老闆娘看到新聞，赫然發現4人正是去年到小琉球騙吃騙住4天3夜的誇張奧客。她回憶，當時一行人烤肉也吃了、玻璃船也玩了，要付錢時卻說「錢被鬼咬走了」，2萬元的費用只能先付3000。事後，她多次催討餘款沒下文，一行人竟還厚臉皮地說想再去住，順便歸還之前1/3的欠款。

民宿老闆娘表示，4人去年10月來小琉球玩了4天給不出錢，「他們說被鬼壓，然後昨天頭很痛，一直強調說鬼就是把錢叼走了，他的錢被偷了，沒有辦法給我錢」，保證回台南會匯款還錢，但最後只匯了3000元就裝死，承諾完全跳票。

▲女嬰生母及其堂姊、堂姊夫、李姓友人涉嫌虐嬰，不料爆出去年曾到小琉球民宿騙吃騙喝。（圖／爆料公社）

老闆娘無奈地說，住宿費加兩餐烤肉、海底玻璃船費用一共2萬320元，先給3000還欠1萬7320，後續多次催討都被無視，「後來回想起這件事情，就覺得他們已經是預謀好，他會一直說他的堂姊看得到鬼，而且只要一個人講什麼，其他三個人就會一起附和。」

過了一陣子後，4人總算主動聯繫老闆娘，但不是為了還錢，而是表示希望前來續住跨年，讓老闆娘聽完傻眼，當場拒絕這項預約。她說，「很不要臉的，要來還我三分之一（上次欠款），然後（跨年）還要來玩6天，還要繼續欠，這誰有辦法接受？」

▲▼民宿老闆娘多次追討無果，至今仍沒把剩餘的錢討回來。（圖／東森新聞）

4人被打槍後，又找上小琉球另一家民宿業者，跨年玩了整整6天，雖然這次有乖乖付費，但卻被業者察覺到部分異狀，留下深刻印象。

第二間民宿老闆表示，「我在猜（女童）是不是被他們打到不敢哭鬧，他那小朋友就是一副呆滯喔，就是呆滯，然後坐在椅子上」，而且看起來好像那不是她的孩子，因為一般騎車會很顛簸，但17歲小媽媽就是讓女童一直撞，讓他看不下去，一度上前關心「這樣沒問題嗎？」沒想到如今會是這樣的結果。

▲另一位民宿老闆接待4人跨年，一度察覺女嬰狀況有些不對勁。（圖／東森新聞）