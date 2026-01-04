　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「美軍插手」5大中南美洲國家　衛報盤點批評：往往變更慘

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被美軍逮捕後乘坐的其中一架直升機，抵達紐約市直升機場。（圖／路透）

▲委內瑞拉總統馬杜洛乘坐的其中一架直升機，抵達紐約市直升機場。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美軍3日對委內瑞拉發動突襲，逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，並將兩人押送回美受審。《衛報》列出另外5個曾被美國透過經濟或軍事手段干預的國家，「而且通常在干預之後，處境反而變得更加糟糕。」

墨西哥

1847年美墨戰爭因德州領土糾紛引爆，美軍占領墨西哥城，隔年雙方簽署條約，墨西哥被迫割讓55%領土，包括今日的加州、內華達州、猶他州、亞利桑那州、新墨西哥州、科羅拉多州和懷俄明州部分地區。

古巴

1898年，美國援助古巴獨立戰爭，隨後長期占領古巴至1902年，最終獲得了關達那摩灣（Guantánamo Bay）的永久控制權。1961年，中央情報局（CIA）策動「豬玀灣事件」（Bay of Pigs）試圖推翻古巴卡斯楚政權，但以失敗告終。

▼川普新國安戰略被形容為門羅主義回歸。（圖／路透）

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

海地

1915年，美國以「穩定局勢」及保護商業利益為由入侵海地，掌控其海關與財政至1934年。1959年，為了遏制共產主義擴散，CIA曾在幕後協助獨裁者「爸爸醫生」杜瓦利埃（Duvalier）鞏固權力。

巴西

1964年，美國派遣海軍特遣隊停泊於巴西海域，準備隨時支援政變，推翻左翼總統古拉特（João Goulart）。1970年代，CIA和聯邦調查局（FBI）透過「禿鷹行動」（Operation Condor）協助巴西、智利和阿根廷等國軍政府鎮壓異議人士。

巴拿馬

1989年，美國派兵入侵巴拿馬，逮捕被控毒品走私的獨裁者諾瑞嘉（Manuel Noriega）。該次行動造成約200至500名平民喪生，而幾小時後，美國支持的恩達拉（Guillermo Endara）就任總統。

▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被抓捕至美國。（圖／路透）

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被抓捕至美國。（圖／路透）

《衛報》指出，過去2世紀以來，美國有著干預中南美洲及加勒比海的歷史。川普也在3日記者會上宣稱「美國在西半球的主導地位將不會再被質疑。」

里約熱內盧州立大學（UERJ）國際關係教授桑托羅（Maurício Santoro）指出，這是美軍第一次直接攻擊南美洲國家，「標誌著外交和國防政策的重大轉變」，也呼應川普政府在新國安戰略之中，「擴大」美軍在該地區軍事存在的要求。該要求被稱為「川普修訂版」的門羅主義，也就是1823年美前總統門羅提出「美洲是美洲人的美洲」，要求歐洲停止在美洲殖民或干涉美洲事務，同時美國也保持中立、不干涉歐洲事務。

天普大學（Temple University）歷史教授麥克弗森（Alan McPherson）表示，雖然這次行動符合過往許多美軍作戰模式，但仍令人相當震驚，因為自1989年以來沒有發生過類似情況。他批評，美國透過軍事力量，在拉丁美洲獲得想要的政治結果，是一種「赤裸裸的帝國主義」，而且「美國干預幾乎總是創造出長期的權力繼承問題」。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 7788 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

馬杜洛多次變裝！　畫面全曝光

馬杜洛嗆川普「來抓我啊」不到半年成真！白宮PO片：你現在該懂了

美軍逮馬杜洛夫婦！第一夫人身分起底　掌控司法「比老公還狠」

委內瑞拉擁多架Su‑30戰機、S‑300飛彈　仍慘遭美軍打爆！

美軍活捉委內瑞拉總統馬杜洛　南韓左派政黨怒批「流氓國家」氣炸

「美軍插手」5大中南美洲國家　衛報盤點批評：往往變更慘

日8旬夫婦「遭膠帶綑綁」奪200萬！3名17歲少年落網　犯案畫面曝

委內瑞拉副總統羅德里格斯接任代理總統　留學英法華爾街人脈深厚

緬甸軍政府宣布特赦6186人！　80歲翁山蘇姬仍生死未卜

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

彰化縣埔鹽

Google太會玩！搜尋「怪奇物語」秒進顛倒世界

國1南下29.9K小貨車起火　濃煙瀰漫影響車流

屏東內埔清潔車爆衝突

撞待轉車畫面曝！27歲賓士男拒絕毒測　警開罰18萬吊銷執照扣牌

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

馬杜洛多次變裝！　畫面全曝光

馬杜洛嗆川普「來抓我啊」不到半年成真！白宮PO片：你現在該懂了

美軍逮馬杜洛夫婦！第一夫人身分起底　掌控司法「比老公還狠」

委內瑞拉擁多架Su‑30戰機、S‑300飛彈　仍慘遭美軍打爆！

美軍活捉委內瑞拉總統馬杜洛　南韓左派政黨怒批「流氓國家」氣炸

「美軍插手」5大中南美洲國家　衛報盤點批評：往往變更慘

日8旬夫婦「遭膠帶綑綁」奪200萬！3名17歲少年落網　犯案畫面曝

委內瑞拉副總統羅德里格斯接任代理總統　留學英法華爾街人脈深厚

緬甸軍政府宣布特赦6186人！　80歲翁山蘇姬仍生死未卜

讓古德溫轟51分太難堪！洋基開季5連敗、李逸驊令「一週兩練」特訓

上士潛水亡「遺體陳屍沙灘」　澎防部：全力助家屬喪葬與撫卹作業

「護國院長」蘇貞昌現身力挺　林俊憲直搗台南安南本命區湧破2萬人

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

蔡依林也想再加場　大巨蛋有空快call她

國際熱門新聞

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

即／川普PO出馬杜洛押解畫面

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕

馬杜洛「衝進密室」來不及關門　遭美軍逮

即／委內瑞拉官員曝「至少40平民官兵亡」

馬杜洛被抓「NIKE套裝」爆紅！台灣售價曝

川普點名2美洲國家　警告哥倫比亞總統：最好小心點

馬杜洛司機變總統　執政13年經濟崩潰

即／川普稱抓走馬杜洛！中方怒批霸權行徑

美軍抓捕馬杜洛　全球反應一次看

快訊／白宮公布「馬杜洛上銬押解」影片

委國擁多架Su‑30戰機、S‑300飛彈　仍慘遭美軍打爆

更多熱門

相關新聞

分析／美打破和平！委內瑞拉下一步局勢堪憂　

分析／美打破和平！委內瑞拉下一步局勢堪憂　

美國總統川普於3日正式宣布，美軍在委內瑞拉突襲行動成功抓獲總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其夫人並帶離出境。當日凌晨，委內瑞拉首都加拉加斯多處軍事設施遭到精確空襲，這場震驚世界的軍事行動不僅擊碎了當地的和平，更引發各界對委國未來局勢及國際法原則遭到破壞的深度擔憂。多位大陸專家學者接警告，美國此舉要宣告重塑西半球控制權，反而把委內瑞拉推向未知的權力真空與混亂深淵。

「誰老二大誰說話大聲！」Cheap曝1類人才用國際法

「誰老二大誰說話大聲！」Cheap曝1類人才用國際法

活捉馬杜洛「三角洲部隊」是誰？

活捉馬杜洛「三角洲部隊」是誰？

美軍逮捕馬杜洛！日本外務省回應

美軍逮捕馬杜洛！日本外務省回應

馬杜洛連寵物也成監視目標！美軍佈局數月

馬杜洛連寵物也成監視目標！美軍佈局數月

關鍵字：

美軍委內瑞拉拉美川普中南美洲門羅主義馬杜洛

讀者迴響

熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

估跌破5℃　首波寒流要來了

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

尪輸入密碼求試車「本土性能車 車燈D-E」！妻：約砲嗎

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

50歲男每天喝「黑咖啡」竟釀腎衰竭！醫揪1關鍵

獨／台八女星嫁前國手！婚禮宣布懷孕「寶寶性別公開」

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

台女星「錄影胸貼外露」沒發現

更多

最夯影音

更多
蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面