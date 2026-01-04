「美軍插手」5大中南美洲國家　衛報盤點批評：往往變更慘

▲委內瑞拉總統馬杜洛乘坐的其中一架直升機，抵達紐約市直升機場。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美軍3日對委內瑞拉發動突襲，逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，並將兩人押送回美受審。《衛報》列出另外5個曾被美國透過經濟或軍事手段干預的國家，「而且通常在干預之後，處境反而變得更加糟糕。」

墨西哥

1847年美墨戰爭因德州領土糾紛引爆，美軍占領墨西哥城，隔年雙方簽署條約，墨西哥被迫割讓55%領土，包括今日的加州、內華達州、猶他州、亞利桑那州、新墨西哥州、科羅拉多州和懷俄明州部分地區。

古巴

1898年，美國援助古巴獨立戰爭，隨後長期占領古巴至1902年，最終獲得了關達那摩灣（Guantánamo Bay）的永久控制權。1961年，中央情報局（CIA）策動「豬玀灣事件」（Bay of Pigs）試圖推翻古巴卡斯楚政權，但以失敗告終。

▼川普新國安戰略被形容為門羅主義回歸。（圖／路透）



海地

1915年，美國以「穩定局勢」及保護商業利益為由入侵海地，掌控其海關與財政至1934年。1959年，為了遏制共產主義擴散，CIA曾在幕後協助獨裁者「爸爸醫生」杜瓦利埃（Duvalier）鞏固權力。

巴西



1964年，美國派遣海軍特遣隊停泊於巴西海域，準備隨時支援政變，推翻左翼總統古拉特（João Goulart）。1970年代，CIA和聯邦調查局（FBI）透過「禿鷹行動」（Operation Condor）協助巴西、智利和阿根廷等國軍政府鎮壓異議人士。

巴拿馬



1989年，美國派兵入侵巴拿馬，逮捕被控毒品走私的獨裁者諾瑞嘉（Manuel Noriega）。該次行動造成約200至500名平民喪生，而幾小時後，美國支持的恩達拉（Guillermo Endara）就任總統。

▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被抓捕至美國。（圖／路透）

《衛報》指出，過去2世紀以來，美國有著干預中南美洲及加勒比海的歷史。川普也在3日記者會上宣稱「美國在西半球的主導地位將不會再被質疑。」

里約熱內盧州立大學（UERJ）國際關係教授桑托羅（Maurício Santoro）指出，這是美軍第一次直接攻擊南美洲國家，「標誌著外交和國防政策的重大轉變」，也呼應川普政府在新國安戰略之中，「擴大」美軍在該地區軍事存在的要求。該要求被稱為「川普修訂版」的門羅主義，也就是1823年美前總統門羅提出「美洲是美洲人的美洲」，要求歐洲停止在美洲殖民或干涉美洲事務，同時美國也保持中立、不干涉歐洲事務。

天普大學（Temple University）歷史教授麥克弗森（Alan McPherson）表示，雖然這次行動符合過往許多美軍作戰模式，但仍令人相當震驚，因為自1989年以來沒有發生過類似情況。他批評，美國透過軍事力量，在拉丁美洲獲得想要的政治結果，是一種「赤裸裸的帝國主義」，而且「美國干預幾乎總是創造出長期的權力繼承問題」。