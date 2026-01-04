　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍活捉委內瑞拉總統馬杜洛　南韓左派政黨怒批「流氓國家」氣炸

▲▼ 委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

委內瑞拉總統馬杜洛遭指控將毒品古柯鹼流入美國，最終於當地時間3日在睡夢中遭美軍生擒，押送紐約候審，至於首都卡拉卡斯的軍事設施則慘遭轟炸。事後，南韓左派政黨紛紛怒批美軍逮捕馬杜洛的行徑違反聯合國憲章，且是違反國際法的侵略行為，甚至一度氣到飆罵美國是「流氓國家」。

由文在寅政府時期法務部長曹國所成立的「一人政黨」祖國革新黨，帶有明顯的反美親中進步派（左派）色彩。根據韓媒《韓國日報》，自從美國總統川普透過社群平台證實空襲委內瑞拉並活捉馬杜洛後，該政黨以外交安保特別委員長金峻亨的名義撰寫批判美國的評論，怒批美國是流氓國家。

來自祖國革新黨的現任南韓國會議員金峻亨表示，「（美軍逮捕馬杜洛）不僅明顯違反聯合國憲章，也是違反國際法的侵略行為！美國透過片面課徵關稅和強迫投資，露骨地展現巧取豪奪的帝國主義國家面貌，如今更不惜進行軍事攻擊，成為無法無天的流氓國家。」

▲▼南韓「祖國革新黨」國會議員金峻亨提法案，要求政府勿介入台海衝突。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓「祖國革新黨」國會議員金峻亨提法案，要求政府勿介入台海衝突。（圖／達志影像／newscom）

金峻亨進一步評論，「馬杜洛總統被指控是毒品和恐怖攻擊犯罪組織的首領，不過目前仍缺乏直接性的證據。即便這是事實，也不代表美國有權利能夠派軍隊侵略並且逮捕他國國家元首。美國應該立刻停止其侵略行徑！」

據悉，金峻亨曾於2019至2021年擔任南韓國立外交院長，2024年3月加入由曹國所創立的祖國革新黨。2025年4月，金峻亨在國會提案要求南韓政府承諾，一旦台灣發生軍事衝突等緊急事態，絕不以任何手段或言行干預，且要求不會動用駐韓美軍。

2025年9月3日，金峻亨以南韓國會議員身份隨代表團出席中國抗日戰爭勝利80周年閱兵

至於進步黨則透過發言人申美妍（音譯）發表評論，「針對川普破壞他國主權與國際秩序的行徑，韓國政府應該出面表達明確立場！在此強烈譴責川普政府的侵略行為。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 7788 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

馬杜洛多次變裝！　畫面全曝光

馬杜洛嗆川普「來抓我啊」不到半年成真！白宮PO片：你現在該懂了

美軍逮馬杜洛夫婦！第一夫人身分起底　掌控司法「比老公還狠」

委內瑞拉擁多架Su‑30戰機、S‑300飛彈　仍慘遭美軍打爆！

美軍活捉委內瑞拉總統馬杜洛　南韓左派政黨怒批「流氓國家」氣炸

「美軍插手」5大中南美洲國家　衛報盤點批評：往往變更慘

日8旬夫婦「遭膠帶綑綁」奪200萬！3名17歲少年落網　犯案畫面曝

委內瑞拉副總統羅德里格斯接任代理總統　留學英法華爾街人脈深厚

緬甸軍政府宣布特赦6186人！　80歲翁山蘇姬仍生死未卜

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

彰化縣埔鹽

Google太會玩！搜尋「怪奇物語」秒進顛倒世界

國1南下29.9K小貨車起火　濃煙瀰漫影響車流

屏東內埔清潔車爆衝突

撞待轉車畫面曝！27歲賓士男拒絕毒測　警開罰18萬吊銷執照扣牌

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

馬杜洛多次變裝！　畫面全曝光

馬杜洛嗆川普「來抓我啊」不到半年成真！白宮PO片：你現在該懂了

美軍逮馬杜洛夫婦！第一夫人身分起底　掌控司法「比老公還狠」

委內瑞拉擁多架Su‑30戰機、S‑300飛彈　仍慘遭美軍打爆！

美軍活捉委內瑞拉總統馬杜洛　南韓左派政黨怒批「流氓國家」氣炸

「美軍插手」5大中南美洲國家　衛報盤點批評：往往變更慘

日8旬夫婦「遭膠帶綑綁」奪200萬！3名17歲少年落網　犯案畫面曝

委內瑞拉副總統羅德里格斯接任代理總統　留學英法華爾街人脈深厚

緬甸軍政府宣布特赦6186人！　80歲翁山蘇姬仍生死未卜

讓古德溫轟51分太難堪！洋基開季5連敗、李逸驊令「一週兩練」特訓

上士潛水亡「遺體陳屍沙灘」　澎防部：全力助家屬喪葬與撫卹作業

「護國院長」蘇貞昌現身力挺　林俊憲直搗台南安南本命區湧破2萬人

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」

國際熱門新聞

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

即／川普PO出馬杜洛押解畫面

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕

馬杜洛「衝進密室」來不及關門　遭美軍逮

即／委內瑞拉官員曝「至少40平民官兵亡」

馬杜洛被抓「NIKE套裝」爆紅！台灣售價曝

川普點名2美洲國家　警告哥倫比亞總統：最好小心點

馬杜洛司機變總統　執政13年經濟崩潰

即／川普稱抓走馬杜洛！中方怒批霸權行徑

美軍抓捕馬杜洛　全球反應一次看

快訊／白宮公布「馬杜洛上銬押解」影片

委國擁多架Su‑30戰機、S‑300飛彈　仍慘遭美軍打爆

更多熱門

相關新聞

盤點「美軍插手」5大中南美洲國家

盤點「美軍插手」5大中南美洲國家

美軍3日對委內瑞拉發動突襲，逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，並將兩人押送回美受審。《衛報》列出另外5個曾被美國透過經濟或軍事手段干預的國家，「而且通常在干預之後，處境反而變得更加糟糕。」

日8旬夫婦遭強盜綑綁！3名17歲少年落網

日8旬夫婦遭強盜綑綁！3名17歲少年落網

分析／美打破和平！委內瑞拉下一步局勢堪憂　

分析／美打破和平！委內瑞拉下一步局勢堪憂　

活捉馬杜洛「三角洲部隊」是誰？

活捉馬杜洛「三角洲部隊」是誰？

美軍逮捕馬杜洛！日本外務省回應

美軍逮捕馬杜洛！日本外務省回應

關鍵字：

日韓要聞北美要聞委內瑞拉杜馬洛川普南韓祖國革新黨金峻亨流氓國家

讀者迴響

熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

估跌破5℃　首波寒流要來了

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

尪輸入密碼求試車「本土性能車 車燈D-E」！妻：約砲嗎

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

50歲男每天喝「黑咖啡」竟釀腎衰竭！醫揪1關鍵

獨／台八女星嫁前國手！婚禮宣布懷孕「寶寶性別公開」

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

台女星「錄影胸貼外露」沒發現

更多

最夯影音

更多
蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面