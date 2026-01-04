美軍活捉委內瑞拉總統馬杜洛　南韓左派政黨怒批「流氓國家」氣炸

▲委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

委內瑞拉總統馬杜洛遭指控將毒品古柯鹼流入美國，最終於當地時間3日在睡夢中遭美軍生擒，押送紐約候審，至於首都卡拉卡斯的軍事設施則慘遭轟炸。事後，南韓左派政黨紛紛怒批美軍逮捕馬杜洛的行徑違反聯合國憲章，且是違反國際法的侵略行為，甚至一度氣到飆罵美國是「流氓國家」。

由文在寅政府時期法務部長曹國所成立的「一人政黨」祖國革新黨，帶有明顯的反美親中進步派（左派）色彩。根據韓媒《韓國日報》，自從美國總統川普透過社群平台證實空襲委內瑞拉並活捉馬杜洛後，該政黨以外交安保特別委員長金峻亨的名義撰寫批判美國的評論，怒批美國是流氓國家。

來自祖國革新黨的現任南韓國會議員金峻亨表示，「（美軍逮捕馬杜洛）不僅明顯違反聯合國憲章，也是違反國際法的侵略行為！美國透過片面課徵關稅和強迫投資，露骨地展現巧取豪奪的帝國主義國家面貌，如今更不惜進行軍事攻擊，成為無法無天的流氓國家。」

▲南韓「祖國革新黨」國會議員金峻亨提法案，要求政府勿介入台海衝突。（圖／達志影像／newscom）

金峻亨進一步評論，「馬杜洛總統被指控是毒品和恐怖攻擊犯罪組織的首領，不過目前仍缺乏直接性的證據。即便這是事實，也不代表美國有權利能夠派軍隊侵略並且逮捕他國國家元首。美國應該立刻停止其侵略行徑！」

據悉，金峻亨曾於2019至2021年擔任南韓國立外交院長，2024年3月加入由曹國所創立的祖國革新黨。2025年4月，金峻亨在國會提案要求南韓政府承諾，一旦台灣發生軍事衝突等緊急事態，絕不以任何手段或言行干預，且要求不會動用駐韓美軍。

2025年9月3日，金峻亨以南韓國會議員身份隨代表團出席中國抗日戰爭勝利80周年閱兵。

至於進步黨則透過發言人申美妍（音譯）發表評論，「針對川普破壞他國主權與國際秩序的行徑，韓國政府應該出面表達明確立場！在此強烈譴責川普政府的侵略行為。」