4刑具3樣打到斷 ！女嬰嬤終於懂了：前媳婦不給看孩子只拍背面照

▲愛的小手已打到「斷手」，塑膠管也斷裂，木棍打到掉漆、纏上層層的膠帶固定，只有抓背用的「不求人」還完整。（圖／警方提供）

地方中心／台南報導

台南遭虐死1歲半女嬰的阿嬤表示，媳婦離婚時信誓旦旦說要照顧好孫女，後來連要見一面都很難，只看到對方傳來一張孫女的背面照，沒想如今遭虐死。而警方搜出的「四大刑具」中有三樣已經斷裂、毀損，只剩「不求人」比較完整，可見4名嫌犯下手之重。而17歲媽媽被裁定收容，另李姓男友人、堂姐、堂姐夫收押不禁見。

根據女童阿嬤提供的影片，女童未滿1歲時頑皮地在浴室門口爬行嬉戲，生母就在旁邊洗衣服，這些生活日常如今只能透過手機追憶。她表示，在媳婦說要帶走小孩走，她要求「可是我們要看，妳要給我們看。」

奶奶無奈邊說邊安撫一旁泣不成聲的兒子，她怪媳婦離婚時信誓旦旦說要照顧好孫女，後來卻連要見一面都很難，只看到對方傳來一張背面的照片，連正面都沒有，「完全沒有看到小孩」。

▼小媽媽（右）和李姓男友人、堂姐、堂姐夫聯手打死女嬰。（圖／翻攝臉書）

17歲生母長相清秀甜美，身材纖瘦，其媽媽表示，女兒沒念高中，透過朋友介紹和當工人的生父認識，兩人先有後婚，15歲就生下女嬰，登記結婚僅1年左右，便於2018年9月離婚收場。據了解，兩人是國中學長、學妹關係，當時的戀情還轟動校園。

生母的國中學姊說，學妹國中還沒畢業就懷孕，從此改變了一生，學妹原本很想要得到美滿的家庭；但學長無法滿足她的需求，不但仍與朋友作樂、晚歸，放學妹一個人在家，最後兩人情感出現裂痕。她表示，學妹就把這些怒氣轉嫁至1歲女兒身上，還PO出女兒的照片，疑似罵學長「沒良心」、「長大成人浪費米」、「難怪小孩長得像大便」。

女嬰外婆則指責無緣的女婿積欠大批債務，女兒不堪常被追債，先生也沒給生活費，小夫妻最後離婚收場，「我們要求他一個月給一萬養小孩，但他都沒有，債主來要利息都要不到，轉而找我女兒，我女兒一定會覺得很煩啊。」

▼小媽媽抱著女嬰送醫畫面。（圖／記者林悅翻攝）

警方調查，女童的身軀癱軟、呼吸微弱，送院搶救仍不治死亡。南檢解剖指女童的頭部前後大面積顱內出血，全身瘀傷，遭受嚴重施暴，死狀慘不忍睹。而搜索年輕媽媽的住處中找出4項刑具，分別是愛的小手、塑膠管、木棍和不求人，其中愛的小手已打到「斷手」，塑膠管也斷裂，木棍打到掉漆、纏上層層的膠帶固定，只有抓背用的「不求人」還完整。

由於小媽媽僅17歲，16日晚間遭移送往少年法庭，並裁定收容。而涉案的堂姐、堂姐夫及李姓友人晚間遭檢方依法聲押；台南地院審理後，認為3人嫌疑重大，有湮滅證據及勾串犯人之虞，有羈押必要，於今晨0時30分裁定3人羈押獲准，未禁見。

▼4嫌中的小媽媽被裁定收容，另3嫌收押不禁見。（圖／記者林悅翻攝）