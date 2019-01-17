　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

4刑具3樣打到斷 ！女嬰嬤終於懂了：前媳婦不給看孩子只拍背面照

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台南虐童。警方帶回疑似施暴工具。台南市警五分局警方前往現場勘查蒐證，並查扣涉嫌虐打女童的愛的小手、藤條、水管、不求人等證物。（圖／警方提供）

▲愛的小手已打到「斷手」，塑膠管也斷裂，木棍打到掉漆、纏上層層的膠帶固定，只有抓背用的「不求人」還完整。（圖／警方提供）

地方中心／台南報導

台南遭虐死1歲半女嬰的阿嬤表示，媳婦離婚時信誓旦旦說要照顧好孫女，後來連要見一面都很難，只看到對方傳來一張孫女的背面照，沒想如今遭虐死。而警方搜出的「四大刑具」中有三樣已經斷裂、毀損，只剩「不求人」比較完整，可見4名嫌犯下手之重。而17歲媽媽被裁定收容，另李姓男友人、堂姐、堂姐夫收押不禁見。

根據女童阿嬤提供的影片，女童未滿1歲時頑皮地在浴室門口爬行嬉戲，生母就在旁邊洗衣服，這些生活日常如今只能透過手機追憶。她表示，在媳婦說要帶走小孩走，她要求「可是我們要看，妳要給我們看。」

奶奶無奈邊說邊安撫一旁泣不成聲的兒子，她怪媳婦離婚時信誓旦旦說要照顧好孫女，後來卻連要見一面都很難，只看到對方傳來一張背面的照片，連正面都沒有，「完全沒有看到小孩」。

▼小媽媽（右）和李姓男友人、堂姐、堂姐夫聯手打死女嬰。（圖／翻攝臉書）

▲台南1歲女嬰疑遭虐死，親生母親的臉書被網友找出來。（圖／翻攝自當事人臉書）

17歲生母長相清秀甜美，身材纖瘦，其媽媽表示，女兒沒念高中，透過朋友介紹和當工人的生父認識，兩人先有後婚，15歲就生下女嬰，登記結婚僅1年左右，便於2018年9月離婚收場。據了解，兩人是國中學長、學妹關係，當時的戀情還轟動校園。

生母的國中學姊說，學妹國中還沒畢業就懷孕，從此改變了一生，學妹原本很想要得到美滿的家庭；但學長無法滿足她的需求，不但仍與朋友作樂、晚歸，放學妹一個人在家，最後兩人情感出現裂痕。她表示，學妹就把這些怒氣轉嫁至1歲女兒身上，還PO出女兒的照片，疑似罵學長「沒良心」、「長大成人浪費米」、「難怪小孩長得像大便」。

女嬰外婆則指責無緣的女婿積欠大批債務，女兒不堪常被追債，先生也沒給生活費，小夫妻最後離婚收場，「我們要求他一個月給一萬養小孩，但他都沒有，債主來要利息都要不到，轉而找我女兒，我女兒一定會覺得很煩啊。」

▼小媽媽抱著女嬰送醫畫面。（圖／記者林悅翻攝）

▲17歲薛女生母等4名虐童致死涉案人，被市警五分局依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方聲押中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，女童的身軀癱軟、呼吸微弱，送院搶救仍不治死亡。南檢解剖指女童的頭部前後大面積顱內出血，全身瘀傷，遭受嚴重施暴，死狀慘不忍睹。而搜索年輕媽媽的住處中找出4項刑具，分別是愛的小手、塑膠管、木棍和不求人，其中愛的小手已打到「斷手」，塑膠管也斷裂，木棍打到掉漆、纏上層層的膠帶固定，只有抓背用的「不求人」還完整。

由於小媽媽僅17歲，16日晚間遭移送往少年法庭，並裁定收容。而涉案的堂姐、堂姐夫及李姓友人晚間遭檢方依法聲押；台南地院審理後，認為3人嫌疑重大，有湮滅證據及勾串犯人之虞，有羈押必要，於今晨0時30分裁定3人羈押獲准，未禁見。

▼4嫌中的小媽媽被裁定收容，另3嫌收押不禁見。（圖／記者林悅翻攝）

台南女嬰遭虐死案，4嫌移送。（圖／記者林悅翻攝）

ET快訊
iPhone特賣來了！STUDIO A最多打4.6折、單機不
機車踏板現陌生黑背包　台中男上班見詭異畫面：2人根本一組
黃向羣出任北農董座　翁振炘任總座

關鍵字：台南,虐童

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小琉球4天3夜爽玩！4米蟲裝可憐「賴帳17320元」　民宿老闆還沒拿到錢

5男宮廟旁飲酒骰18豆開懷豪賭　大人來了下一秒全傻眼

大貨車可以走蘇花改了！　駕駛樂翻

4刑具3樣打到斷 ！女嬰嬤終於懂了：前媳婦不給看孩子只拍背面照

台中托育中心疑虐童！哭鬧「綁椅子3小時」　叫到虛脫才放開

朱學恒分享蔡英文「小燈泡卡片」　發文：只能一次次嘆氣

影／網友神預言！台南虐童20歲姨頭髮漂染太奇特　引注目嗆「再看挖眼」

虐童「最好死刑次好鞭刑」　呂秋遠提10點：想替孩子報仇又不犯法這樣做

他遭路燈電擊腦損「狂吃石頭樹葉」　獲國賠1761萬

可惡家暴引私刑正義、起底風潮！兒福盟憂：對孩子是二度傷害

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

媽首發聲明淚訴：孩子曾想死　肉圓惡爸家暴影片再曝光！

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

李榮浩「 迷之問題」連發　台上選手無法招架....超尷尬

浩子爆「阿翔謝忻密會48分」細節　原來是講綜藝大哥壞話

全身瘀青、抓痕...1歲女嬰遭虐死　17歲母同屋4人認小孩哭鬧就打

小琉球4天3夜爽玩！4米蟲裝可憐「賴帳17320元」　民宿老闆還沒拿到錢

5男宮廟旁飲酒骰18豆開懷豪賭　大人來了下一秒全傻眼

大貨車可以走蘇花改了！　駕駛樂翻

4刑具3樣打到斷 ！女嬰嬤終於懂了：前媳婦不給看孩子只拍背面照

台中托育中心疑虐童！哭鬧「綁椅子3小時」　叫到虛脫才放開

朱學恒分享蔡英文「小燈泡卡片」　發文：只能一次次嘆氣

影／網友神預言！台南虐童20歲姨頭髮漂染太奇特　引注目嗆「再看挖眼」

虐童「最好死刑次好鞭刑」　呂秋遠提10點：想替孩子報仇又不犯法這樣做

他遭路燈電擊腦損「狂吃石頭樹葉」　獲國賠1761萬

可惡家暴引私刑正義、起底風潮！兒福盟憂：對孩子是二度傷害

扁案發生被罵背骨　羅文嘉：南線專案曾天賜出的主意！天兵啊

菲律賓奧斯定修女會感恩慈濟　再續長情

小琉球4天3夜爽玩！4米蟲裝可憐「賴帳17320元」　民宿老闆還沒拿到錢

拒絕火箭底薪3年保障約　豪斯將回發展聯盟

遠見／2019十大關鍵字　帶你直擊全球巨變

天下／林懷民：台灣人，為什麼不喜歡自己的美？

獲朱立倫、韓國瑜背書　鄭世維登記參選立委補選戰綠票倉

台9丁線舊蘇花公路17日起禁行大貨車　宣導期3個月

「所有時間都給家庭」她當媽後完全沒朋友了！網蓋百樓淚：懷疑人生

5男宮廟旁飲酒骰18豆開懷豪賭　大人來了下一秒全傻眼

社會熱門新聞

家暴男大街逼妻撤保護令　路人一..

大雨送100便當　保時捷辣妹：..

帶女投靠！孕堂姊扯嬰靈：打到她..

中壢男勒殺前岳母　坐姿上吊亡

即／就等你！400人圍地院　騎..

500人夜圍南檢　警調虎離山送..

女大生劈腿和前任上床　正牌男友..

4米蟲虐殺1歲嬰！外婆控：堂姊..

台南嬰祖母嗆女兒：讓全台南轟幹..

起底堂姊　IG愛曬露奶照「想...

女童生父淚喊「爸爸對不起妳」　..

虐死女童小媽　寄住堂姐夫婦租處

即／解剖結果出爐！　檢察官：女..

快訊／虐殺女嬰！3嫌凌晨裁定羈..

更多熱門

相關新聞

小琉球4天3夜爽玩！4米蟲賴帳萬元

台南虐死案引起公憤，17歲狠母遭移送少年法庭裁定收容，而聯手施暴的堂姊、堂姊夫及李姓男友人凌晨聲押獲准，結果深夜又爆出4人去年10月底到小琉球旅遊，積欠上萬元，讓民宿老闆催繳了兩個多月未果，氣得上網找人。

郭靜文／多一份雞婆少一個虐童悲劇

台中托育中心疑虐童　哭鬧綁椅3小時

17歲虐童媽疑留言嗆鄉民：敢打通通提告

呂秋遠提10點：想替孩子報仇又不想犯法這樣做

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞牆

家暴男大街逼妻撤保護令　路人一拳打斷門牙

大雨送100便當　保時捷辣妹：要發滿1萬個

孫安佐北捷零遮掩　他罕見說重話

發孕照甜笑❤！堂姊轉頭虐死1歲女童

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

帶女投靠！孕堂姊扯嬰靈：打到她醒

聞劉至翰離婚…前妻林子瑄說話了

中壢男勒殺前岳母　坐姿上吊亡

即／就等你！400人圍地院　騎士衝進場

豪雨5縣市探13℃！暖3天又有冷氣團

被逼集體玩後門　16歲女終身掛屎袋

500人夜圍南檢　警調虎離山送走3嫌

館長託付家人　網怒：誰准你倒下

更多

最夯影音

更多

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面