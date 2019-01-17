影／小臉緊貼媽媽！女嬰出世「第1張照」曝光　生父掌鏡噴愛…網落淚：好不捨

▲生父臉書曾諾要好好照顧母女倆。（圖／翻攝自女嬰生父臉書）

網搜小組／綜合報導

台南1歲女嬰虐死案，17歲未婚媽媽與其堂姊、堂姊夫及李姓男子移送少年法庭裁定收容。女嬰外婆透露，女兒沒念高中，跟女嬰生父先有後婚，但登記結婚約1年後，去年9月就離婚。查看生父的臉書，能看到他曾誓言要好好照顧母女的貼文，還有薛女剛產完女嬰的幸福合照；如今發生憾事，也讓他痛心與不捨。

查看生父的臉書，2017年7月時，他才在臉書貼出身分證背面的照片，露出配偶欄薛女的姓名，並宣布自己的身分，給出承諾「今後為了老婆小孩要更加努力，不管往後的路多艱難，未來有妳有我」，親友還紛紛留言祝賀「長大囉」、「恭喜恭喜」、「好閃啊」。

▲生父貼出身分證的照片。（圖／翻攝自女嬰生父臉書）

10天後，薛女順利產下一女，當時女嬰眼睛都還沒睜開，護理師捧著寶寶放在薛女臉旁，生父則拍下母女第一張幸福合照，並在文中感性告白「老婆辛苦妳了，愛妳」。

這張照片更是小女嬰來到人世間留下的第一個影像，沒想到1年半過後，小生命就這樣消逝，讓網友紛紛留言「看到妹妹這麼可愛，真的好難過」、「來不及長大，看了好難過」、「怎麼捨得對那麼可愛的小孩那麼殘忍」。

▼生父拍下母女照。（圖／翻攝自女嬰生父臉書）