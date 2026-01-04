　
委內瑞拉人都感謝川普！財經網美揭「70%人陷飢餓地獄」困境

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／路透）

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

美國總統川普3日宣布抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其夫人，引發國際社會對美國軍事行動背後真相的高度質疑。財經網美胡采蘋就在臉書發文，完整梳理委內瑞拉從「石油天堂」一路墜入人間煉獄的關鍵原因，直言多年錯誤政策、貪腐與暴力鎮壓，讓人民看不到未來，也難怪如今社群上「一堆委內瑞拉人都在感謝川普」，因為終於有人敢正面處理這個爛攤子。

胡采蘋在粉專指出，委內瑞拉兒童多年來過著「在垃圾桶撿東西吃、每天不知道下一餐在哪裡」的生活，「70%的委內瑞拉人處於飢餓狀態，路邊的垃圾桶輪不到野狗野貓，因為小孩們早就翻乾淨了。」她形容，這個國家就像「戴滿黃金珠寶卻活活渴死在沙漠裡的人」，人民明明坐在全球最大石油礦藏上，卻普遍營養不良。

她進一步引述數據指出，2016年委國內部研究顯示，國民平均體重一年就下降8.7公斤，2017年三所大學再調查，當年平均體重又掉了3到11公斤。與此同時，大規模人口外逃，「馬杜羅2012年上台後，2700萬人的國家跑了700萬人，等於四個人就有一個離開。」

問題關鍵始於「石油國有化」

胡采蘋回顧，問題關鍵始於2007年查維茲強推「石油國有化」，強迫外資企業將6成股權轉給國營公司，「不接受就滾，政府會強制接管。」她用台積電比喻，「就像台積電突然被宣布併入英特爾，技術差的統治技術強的，而且是賤價換股，你服不服？」結果國營油廠不再投資研發，獲利全拿去「大撒幣、普發7-11」，農業與產業全面崩壞。

當油價在2014、2015年暴跌，再到疫情期間跌破20美元，這個「只剩低階原油、毫無生產力」的國家徹底撐不住，「GDP剩下高油價時期的18%，一夕跌入地獄。」人民上街抗議就被抓、被打、被殺，選舉被操控，甚至走向毒品經濟。

她最後直言，這就是為什麼現在社群上「你隨便看一下討論，所有委內瑞拉人都在感謝川普」，如果這些年從沒關心過委內瑞拉，不知道當地發生長期的飢餓與營養不良，「你從來不曾為委內瑞拉出過一分力，你沒有意願去想辦法改變人家的生活，甚至就是發出一點不平之鳴都沒有，你現在怎麼能這麼大義凜然、便宜廉價的站出來當正義之士，突然的變成了國際秩序與合法性、正當性的鬥士？」

相關新聞

川普除掉馬杜洛　預言5天後成真

川普除掉馬杜洛　預言5天後成真

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）3日被美軍逮捕，就在5天前，一群秘魯薩滿（shaman）才預言2026年他將在美國總統川普的介入下倒台，成為驚人巧合。

抓馬杜洛合法嗎？　專家揭「進法院就沒差」

抓馬杜洛合法嗎？　專家揭「進法院就沒差」

美軍怕丟臉不敢開戰　台灣退役中將：中國是贏家！被打臉

美軍怕丟臉不敢開戰　台灣退役中將：中國是贏家！被打臉

川普上任1年炸了7個國家！

川普上任1年炸了7個國家！

美國攻委內瑞拉逮馬杜洛　柯文哲：指責中國時也要看看自己行為

美國攻委內瑞拉逮馬杜洛　柯文哲：指責中國時也要看看自己行為

