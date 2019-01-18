虐童共犯進來了！看守所被告拳頭都硬…安排「大哥室友」睡同房

▲17歲媽媽投靠20歲堂姊，1歲女兒慘遭4人輪打虐死。（圖／翻攝自當事人臉書）

社會中心／綜合報導

台南1歲女童虐死案，17歲媽媽已由台南地院少年法庭裁定收容，其堂姊、堂姊夫及李姓男子裁定收押，3人在檢警戒護下移送台南看守所，情緒還算穩定。民眾怒炸包圍警局，相關消息傳入看守所，也讓部分被告人士氣憤「拳頭都硬了」等待要教訓他們。看守所擔心衍生暴力事件，安排兩名「資深大哥」保護堂姊夫及李男2人，看守所坦承確實有此事，但不能透露與採訪這兩名大哥。

虐死女童的媽媽疑似因女兒吵鬧不小心將奶瓶打翻，氣得拿抓背工具狠打教訓女兒，而同住的堂姊、堂姊夫及李男也「發狠動手」導致女童慘遭虐死，引起全台民眾憤怒關注所有的動態，一路從警局、殯儀館、台南地檢署等聚集撻伐，想為女童報復。

▲17歲生母等4名虐童致死涉案人，被市警五分局依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方聲押中。（圖／記者林悅翻攝）

女童媽媽由少年法庭裁定收容，而堂姊、堂姊夫及李男則裁定收押，還沒羈押前，看守所就傳出所內他案被告人士都在關注此事，準備要好好教訓一下虐童的堂姊夫及李男2人，甚至傳出內部已經準備好「再開一次庭」就是要逼2人承認自己犯錯，好好「招待」虐童嫌犯，並且釐清虐待女童的真相。

然而看守所擔心內部會暴發暴力事件，因此將堂姊夫及李男2人與「大哥級」被告人士關同房，希望能嚇阻看守所內的私刑。看守所坦承，已經將兩人安排至適合的房舍，但這不是特例，遭羈押的被告人士都會根據其自身的人際關係而分房，大房最多可關8人，如果仇家多，就會被分配至小房。依規定分開房舍，於早上6點半起床點名，入所後第一餐是巧克力醬沾饅頭及豆漿。