從校園到全國賽場　YONEX群岳盃為台灣羽球扎根

▲2026 YONEX群岳盃全國羽球錦標賽元旦場在國立中興大學體育館開幕，選手齊聚迎接新年首戰。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

迎接2026年新氣象，由國際羽球品牌YONEX攜手群岳股份有限公司共同推動的「2026 YONEX群岳盃全國羽球錦標賽—元旦場」，今（4）日在國立中興大學體育館舉行開幕典禮。賽事集結來自全台各地、不同年齡層的羽球選手，以揮拍競技為新的一年揭開序幕，展現台灣基層羽球蓬勃而持續的運動能量。

群岳盃自創辦初期一年僅舉辦兩場賽事，歷經十餘年發展，如今已成為每年巡迴全台、舉辦數十場的重要羽球賽事，深度扎根校園與社會組層級，成為青少年與業餘選手檢視訓練成果、累積實戰經驗的重要舞台。YONEX群岳盃巡迴足跡橫跨台北、新竹、台南、高雄及核心重鎮台中，年度累計參賽組數突破3萬組，反映出台灣羽球人口的穩定成長與基層培育的厚實基礎。

除高水準競技外，主辦單位延續「以賽代訓」的核心理念，將賽事視為運動教育的一環。本次比賽所使用的比賽用球，於賽後全數捐贈予參賽學校

▲產官學界代表共同出席開幕典禮，展現社會對基層羽球發展的支持。（圖／記者游瓊華攝）

台中市政府對此模式表達高度肯定，認為由民間專業團隊長期投入、制度化經營的大型賽事，能有效串連城市運動能量與校園教育發展，讓資源真正留在基層，對打造健康活力、具國際競爭力的運動城市具有正面意義，值得持續鼓勵與支持。

開幕典禮當天，產官學界多位重量級代表到場，包括台中市政府運動局官員、台中市羽球委員會主委謝震頴、台中市全人家長協會理事長廖進隆、中華希望羽球協會理事長陳鵬元，以及YONEX代表王邱俊堯等人，共同為賽事揭幕。各界齊聚一堂，象徵社會對青少年羽球發展的高度期待，也展現跨領域支持基層體育的共識。

作為賽事重要推手，深耕台灣羽球運動長達17年的群岳股份有限公司，長期從場館經營、基層推廣到體育用品服務，建構完整的運動培育體系。董事長江文岳表示，群岳自2008年成立以來，始終相信選手需在實戰中成長，透過「以賽代訓」與制度化賽事經營，協助孩子在公平、專業的競技環境中學習面對壓力與挑戰，讓台灣羽球實力得以從基層穩定累積，培育更多未來的運動之星。

▲來自全台各地的分齡選手同場競技，場邊觀眾為年輕選手加油打氣。（圖／記者游瓊華攝）