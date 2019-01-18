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台大院長何弘能「2周後退休」　仁醫不捨：20多年最好院長！

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▲▼台大醫院院長何弘能。 （圖／醫師施景中提供）

▲台大醫院院長何弘能傳出2周後即將退休。（圖／醫師施景中提供）

記者胡順惠／台北報導

台大醫院院長何弘能從2015年8月上任至今3年半，近日傳出他兩周後即將退休，讓許多醫師惋惜。其中，台大婦產科醫師施景中表示，何弘能是他任職這20多年來，碰到最好的院長，個性好、無肅殺氣氛、不結黨樹立派系，不安插自己人馬，讓大家如沐春風。

施景中經常在臉書分享工作中的暖心故事，10歲女童綺綺感動無數網友的心，長期以救人為第一志業的他被網友封稱「仁醫」。面對何弘能院長即將退休，他表示，16日的主治醫師會議，算是何院長的「畢業典禮」，會很懷念這位好老師、好老闆、好院長、好好先生。

▲▼施景中,萬聖節。（圖／翻攝自施景中臉書）

▲施景中經常在臉書分享醫院大小事。（圖／翻攝自施景中臉書）

施景中轉述何弘能分享的「人生三大樂事」：第一，是太太不會干涉你做什麼；第二，是有聰明又上進的學生，願意和你一起學習；第三，是和全國最優秀的人才一起共事，讓他相當感動。在何弘能上任3年多來，他認為是他在台大20多年來，遇到到最好、最帥氣的院長。

不用說我奉承上司，他看不到這裡，而且也沒必要。」施景中以特定對象分享對何弘能的懷念。他說，何很清明，不樹立派系、不安插自己人馬，也不會獨厚某些科部，醫院的建設藍圖都在軌道上，醫院盈餘充足，績效獎金分配佳，也不強迫員工參加自強活動，院內研究計劃申請大多會通過，也不用結案時要被叫去開會羞辱，以上種種讓人覺得如沐春風。

「媽媽我會像恐龍一樣勇敢」10歲綺綺走了留下溫暖貼圖　醫：妳現在好嗎。（圖／施景中授權提供）

▲施景中分享10歲女童綺綺的故事後，感動無數網友的心（圖／施景中授權提供）

據了解，施在2年前就相當敬佩何弘能，曾在臉書說道，SARS期間醫院的電梯按鍵，是一個隱型的病菌傳遞途徑吧，所以很多人都不想按，有一天，一位護理人員頭也不抬，直接走到電梯最裡面，頭低低對旁人說，「20樓，謝謝。」沒想到院長只是笑笑幫忙按20樓。他直呼，「我們的何院長就是這樣帥氣，又太有禮貌了！」

何弘能醫學經歷完整，民國68年自台大醫學系畢業，並在台大醫院接受婦產科住院醫師訓練後，赴美國匹茲堡大學深造，民國76年回國擔任台大醫院婦產科主治醫師， 2015年8月上任台大醫院院長至今。他任職台大醫院院長時是由台大校長楊泮池指定，推敲接下來的新院長也會由台大校長派任

台大醫院,醫療,看病,口罩,流感,生病,看醫生（圖／記者季相儒攝）

▲台大醫院新院長將由台大校長派任。 （圖／記者季相儒攝）

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