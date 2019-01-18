擁6兒還讓11歲女孩懷孕生子！　長髮噁爸辯：是她碰到我自慰的衣服

▲克羅寧。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心／綜合報導

美國一名33歲男子克羅寧（Robert Cronin）與未婚妻育有6名小孩，不過他卻與一名11歲的女孩發生關係，更使其懷孕生下寶寶；對此，克羅寧矢口否認自己曾跟該名孩子發生過性關係，更稱這名女孩接觸到了他在自慰時用過的衣物，所以才會造成懷孕的狀況發生。

根據外媒報導，這起事件發生在紐約州的北部尼什卡納（Niskayuna），一名11歲的女孩先前懷孕並在近日生下小孩，而造成該情況發生的人，竟是一名已竟育有6個小孩的爸爸克羅寧；警方則是在做過DNA鑑定之後，確認克羅寧就是11歲小媽媽腹中小孩的爸爸。

對此，克羅寧雖然不否認自己是寶寶的爸爸，但卻堅稱自己從未與這名11歲女孩發生性關係，更稱女孩是因為接觸到他自慰時使用過的衣服，才會致使其懷孕；同時，他也表示從未虐待、性侵這名女孩。

報導中指出，當地副警察局局長表示，當局在2個月前接獲兒童保護服務部門的一則投訴中，顯示克羅寧在2018年2月到3月間，性侵跟玷汙了一名11歲的女孩，隨即展開調查及將人逮捕到案。克羅寧在接受採訪時稱，他明白社會大眾對於女孩的懷孕方式存疑，但他不想為自己從沒犯下的罪刑而聞名，他從沒做這些事，逮捕他的警方缺乏了科學的知識。