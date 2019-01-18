探索黑洞與噴流　天宮二號完成高精度伽馬射線暴偏振探測

▲長征二號F運載火箭攜天宮二號出閣。（圖／翻攝自中國航天網）

大陸中心／綜合報導

天宮二號太空實驗室搭載的伽馬暴偏振探測儀（簡稱「天極」望遠鏡），日前完成伽馬射線暴瞬時輻射的高精度偏振探測，相關成果發表於《自然天文學》國際學術期刊。中科院高能物理研究所粒子天體物理重點實驗室主任張雙南表示，伽馬射線偏振的測量非常困難，此次對五個伽馬射線暴的高精度偏振測量，這在歷史上所有加起來「也不如我們這一次的偏振測量多」。

天宮二號於2016年9月於酒泉衛星發射中心成功發射，上方搭載中歐科學家聯合研製的全球首台大面積、大視場、高精度的伽馬暴偏振探測儀。該探測儀在軌運行期間狀態良好，總計探測到55個伽馬暴，並對其中5個進行高精度偏振測量，這也是目前全球最大的高精度伽馬暴偏振測量樣本。

▼天宮二號。（圖／翻攝自新華社，下同）

根據陸媒報導，溫度、密度極高和磁場極強的天體爆發，才可能產生這種高強度的伽馬射線暴，因此測量伽馬射線暴是研究黑洞等宇宙天體現象的重要手段。伽馬暴偏振探測儀發現伽馬暴爆發期間的平均偏振度較低（約為10%），還發現伽馬暴在單個脈衝內偏振角的演化現象。

報導還提到，本次發表的探測成果是自從60年代伽馬暴發現以來取得的最佳成果，有助更好地理解黑洞的形成和極端相對論噴流的產生等天體物理過程，將對宇宙中的極端條件下的基礎科學研究發揮重要作用。

▼太空人在天宮二號艙內進行程式訓練。