美在珍珠港部署3架B-2轟炸機　保證隨時進行全球打擊

▲B-2「幽靈」戰略轟炸機。（圖／翻攝自美國空軍官網，下同）

軍武中心／綜合報導

美國空軍日前在夏威夷珍珠港的希卡姆聯合基地（Pearl Harbor-Hickam）部署三架B-2轟炸機和200多名空軍人員，以支持戰略司令部轟炸機特遣部隊（BTF）的任務。第393轟炸中隊的主任Joshua Dorr透露，此次培訓對維持美國在區域內的運作至關重要，促使美方有機會與盟友聯合演習，並且驗證「我們隨時準備的全球打擊能力」。

美軍是在上週四（當地時間）部署B-2，這是該型轟炸機第二次部署到希卡姆聯合基地。2018年8月首次部署期間，B-2在當地展開多次長時間飛行，還進行熱坑加油，並與夏威夷航空國民警衛隊第199戰鬥機中隊、F-22猛禽隊整合。Joshua Dorr指稱，B-2部署到夏威夷將能全天候「保護我們的國家及盟友」。

根據外媒報導，美軍在印太地區輪流部署戰略轟炸機，並與區域夥伴國家整合，以保持空中行動的能力。由於B-2在雷達上很難被發現，可以深入敵軍後方攻擊關鍵目標，更早之前曾在關島空軍基地參與訓練。另有分析指稱，B-2部署到夏威夷群島證明了美國加強地區安全的決心。

B-2「幽靈」戰略轟炸機是目前世界上唯一的匿蹤戰略轟炸機，由諾斯洛普／波音團隊在麻省理工學院科學家的協助下研製生產，首批六架於1997年服役，至今一共生產21架。在F-117A攻擊機退役、F-35戰機尚未服役之際，B-2與F-22為目前全球僅有能夠進行對地攻擊的匿蹤型機種。值得一提的是，B-2無需空中加油的航程可達1萬公里，能一次投擲數十枚精確制導炸彈，亦可攜帶核武，戰力不容小覷。