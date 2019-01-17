射程可達1.1萬公里　俄戰略火箭軍4導彈團今年換裝「亞爾斯」

▲先鋒超音速導彈。（圖／YouTube影片／俄羅斯國防部）

軍武中心／綜合報導

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）15日指稱，俄國今年將繼續加強戰略核力量，戰略火箭軍4支導彈團年內將換裝亞爾斯（Yars）洲際彈道導彈，還將部署一支配備「先鋒」（Avangard）導彈的導彈團。

紹伊古透露，除了上述新的部署，今年還將完成Tu-160和Tu-95MS戰略轟炸機的現代化改造，海軍也計劃接收第一艘北風之神-A級戰略核潛艦「弗拉基米爾大公號」（Knyaz Vladimir）。

▼Tu-160戰略轟炸機。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）



俄國戰略導彈部隊司令卡拉卡耶夫（Sergei Karakayev）曾表示，戰略核力量是俄聯邦與盟國的安全保障，能確保在執行國內和外交政策的獨立性，這是國家政策的優先發展方向。他還指出，俄聯邦財政於2020年前對戰略火箭軍的撥款「足夠完成裝備的更新與相關基礎設施的升級」。

▼亞爾斯洲際彈道導彈。（圖／達志影像／美聯社）



亞爾斯洲際彈道導彈自2009年底開始在俄羅斯服役，作戰範圍可達1.1萬公里，精確度為150至250公尺，採用固體燃料，配備分離式分導機動彈頭，擁有相當高的機動性，儼然成為俄國陸基洲際彈道導彈的中堅力量。

▼北風之神核動力潛艦。（圖／翻攝俄國海軍官網）

弗拉基米爾大公號是俄國第4艘北風之神級戰略核潛艇，同時也是第一艘北風之神-A；這艘潛艇自2012年開始建造，2017年11月下水，原訂交付日期為2017年，不過至今無法順利交付。值得一提的是，該潛艇可以配備16枚射程達8000公里的布拉瓦洲際導彈（R-30），這款導彈能攜帶6至10個極音速分導核彈頭，殺傷力不容小覷。