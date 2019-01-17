俄稱9M729導彈射程476公里　符合《中導條約》規定

▲俄羅斯研發的S-300防空導彈。（圖／達志影像／美聯社）

軍武中心／綜合報導

俄羅斯安全會議秘書派特魯舍夫接受俄媒採訪指稱，9M729導彈的射程不超過476公里，並未違反《中導條約》（INF）規定的500公里起點射程，俄國還曾就此事通報美方。上述說法如果屬實，意味著美國指控俄羅斯違反條約將不成立。

派特魯舍夫提到，美國認為俄羅斯測試射程超過500公里的9M729導彈，已經違反《中導條約》的規範，不過該型導彈的試射從未超出476公里。值得一提的是，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）曾經表示，俄羅斯嚴格遵守《中導條約》的規定，這次的指控毫無根據「美方應該十分清楚」。

▼S-300防空導彈。（圖／翻攝自維基百科，下同）



美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2018年12月宣稱，如果俄羅斯不恢復遵守《中導條約》，美國將在60天後暫停履行條約義務。美國副國務卿湯普森（Andrea Thompson）也直言，俄羅斯必須銷毀9M729導彈以及發射系統，或是修改射程範圍，否則美方將退出條約。俄國空天軍總司令邦達列夫（Viktor Bondarev）對此回應，如果美國終止條約「我們將不得不採取一系列措施」，包含加速開發和部署獨特類型的武器。

《中導條約》全稱《美蘇消除兩國中程導彈和中短程導彈條約》，1987年12月8日由美國總統雷根和蘇聯領導人戈巴契夫在華盛頓簽署。條約規定美俄必須銷毀全部擁有的射程介於500至1000公里的短程導彈，以及射程介於1000至5500公里的中程導彈，還包括搭載常規與核彈頭的導彈、導彈的陸基發射器。不過美俄近年來多次指責對方違反條約，衝突似乎一觸即發。

▼前美國總統雷根和蘇聯領導人戈巴契夫在白宮簽署《中導條約》。

