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二戰「老兵」返銷祖國　寮國30輛T-34坦克運抵俄羅斯

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▲▼2018俄羅斯紀念二戰勝利日預演,T-34。（圖／路透社）

▲T-34坦克。（圖／路透社）

軍武中心／綜合報導

俄羅斯從寮國回購的30輛蘇聯時期製造的T-34坦克，日前運抵俄羅斯遠東港口城市海參崴，並將通過鐵路運輸至莫斯科附近的納羅-符明斯克（Naro-Fominsk）。這批坦克的性能較為完好，運抵後將用於勝利日閱兵、協助拍攝與二戰題材有關的電影，此後將收藏於軍事博物館供外界參觀。

T-34坦克作為二戰時期的經典武器，此前仍有30輛在寮國服役，而在俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）的運作下，終於結束70多年的服役生涯榮返「故鄉」。紹伊古在2018年1月訪問寮國時，曾與對方商定回購一批蘇聯時期出口至寮國的T-34。

▼俄軍在紅場舉辦萬人閱兵紀年二戰勝利。（圖／達志影像／美聯社）

俄軍在紅場舉辦萬人閱兵，紀年二戰勝利71周年。（圖／達志影像／美聯社）

T-34是蘇聯於二戰前研發的中型坦克，由於曾在蘇聯衛國戰爭中立下戰功，因此又被譽為二戰的「傳奇」，更被廣泛出口至世界其他國家。有俄羅斯坦克營指揮官指稱，當年營裡有多輛T-34運往寮國，出發前沒有任何調整升級，所有坦克很快就適應了赤道型熱帶氣候。

據了解，T-34的76公釐火炮在二戰時期能夠輕鬆擊穿德軍的坦克，對於納粹德國造成很大衝擊，迫使德方加快豹式坦克的研發。隨著德軍的虎式和豹式等坦克投入戰場，T-34的優勢也逐漸喪失。T-34也是二戰時產量最多的坦克，光是1940至1946年就生產5.8萬多輛，二戰結束也僅有T-54/55坦克的產量能夠超越。

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