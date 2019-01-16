日本2020年研發電子攻擊機　可使敵方通信設備失效

▲C-1運輸機。（圖／翻攝自維基百科，下同）

軍武中心／綜合報導

日本政府確定將研發一款電子攻擊機，據稱能使敵方雷達等通信設備失效。日媒報導，確定研發電子攻擊機的方針是將防禦大綱內容具體化的措施，自衛隊將從2020年起正式進行研發。值得一提的是，日媒2018年7月就曾報導過類似內容，提及將空自的C-2和民用客機改造成干擾機的方案。

日媒指出，針對大綱中「使敵方雷達等通訊設備失效」這一點，日本明年將研發電子攻擊機，計劃在航空自衛隊的C-2運輸機和海上自衛隊的P-1巡邏機上安裝信號干擾裝置，還預計在2027年引入基於C-2的新機種，並且開始探討P-1的研發作業。

▼C-1運輸機空投。



報導提到，P-1將使用不受無線電波干擾的光纖進行操控，比起使用電信號的飛機「有望展現出作為電子攻擊機的強大性能」。這些電子戰設備現已安裝在自衛隊的艦艇和飛機，功用主要都是發出干擾電波使敵方導彈偏離。新型電子攻擊機則是會在空中發出大範圍的干擾電波，使連接敵方飛機、艦艇等通信網路或雷達失效，從而失去戰鬥能力。

日媒於2018年7月提及將空自的C-2和民用客機改造成干擾機的方案，由於電子攻擊機可能具備對敵基地攻擊能力，日本「專守防衛」的一致性將遭到質疑。不過就在同年12月內閣通過新版防禦大綱後，日本政府再次確定此項方針，計劃從2020年起正式研發。

▼P-1巡邏機翱翔富士山上空。