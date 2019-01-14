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美國價格太硬了！　土耳其拒用「愛國者」替代俄S-400

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S-400防空系統。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

▲S-400防空飛彈系統。（圖／翻攝自俄羅斯國防部官網，下同）

軍武中心／綜合報導

土耳其據傳已經回絕美國的提議，拒絕購買美方的「愛國者」飛彈系統取代採購俄羅斯的S-400。外媒報導指稱，土耳其拒絕提議的原因在於，美方在價格或技術轉讓方面並無給予折扣。據了解，首批S-400飛彈系統預計2019年交付。

外媒指稱，美國代表團此前訪問安卡拉期間，試圖說服土耳其放棄購買S-400，不過遭到拒絕。報導還提到，採購S-400的價格比起愛國者系統更加便宜，土俄兩國於2017年簽署出售4個營的S-400系統總值25億美元。根據國防安全合作局說法，美國國務院批准向土耳其出售80枚MIM-104E（GEM-T）、60枚PAC-3愛國者飛彈和其他相關設備，估計費用為35億美元。

S-400防空系統。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）此前強調，土耳其可能收購愛國者飛彈系統與購買S-400之間「毫無關係」，莫斯科與安卡拉將繼續執行S-400的合同。土國外交部長恰武什奧盧（Mevlüt Cavusoglu）也透露，購買S-400是「已經決定的事情」。

S-400是俄羅斯國土防空軍第三代地對空飛彈系統，用於從超低空到高空、近距離到超遠程的全空域對抗密集多目標空襲，採用四種專門飛彈對應防空需要，包括超遠程40N6（400公里）、遠程48N6（250公里）、中程9M96E2 （120公里）、近程9M96E（40公里），能互相彌補構成多層次的防空屏障。有分析指稱，部署S-400將使美國和盟軍的武器尤其是F-35戰機和雷達暴露在危險當中。

▼MIM-104C愛國者飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ MIM-104C愛國者飛彈,PAC-2。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：土耳其,S-400,愛國者飛彈,MIM-104E,GEM-T,PAC-3,F-35,國際軍武,軍武

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