獨／國道格鬥擂台！控父子檔匝道強開車門　「辣椒水」成救命武器

記者陳豐德／新北報導

國道成格鬥擂台！一名吳姓男子7日晚間駕車從國道一號北向要返家時，因按喇叭與另車發生行車糾紛，不料一對劉姓父子竟尾隨在匝道處下車理論，吳男為自衛拿出辣椒水噴灑，與對方在國道上爆發肢體衝突，吳男指控「對方還拔走車鑰匙，不讓我拿手機報警！」怒告對方強制跟傷害罪嫌；而父子檔則供稱並無拔鑰匙行為，是對方先噴辣椒水後，還攻擊自己蛋蛋。

吳姓男子（35歲）向《ETtoday新聞雲》記者表示，7日晚間9點多他開車要回到新北市汐止住處時，從南京東路上國道一號時，自己已經切到主線道，對方卻仍從內側打方向燈持續逼近，所以按了喇叭示警，不料坐在副駕駛座劉姓父親就探出頭來對他辱罵、比劃，當下自己心生不滿回了「靠北喔！」對方就一路尾隨到汐止匝道口。

▼國道汐止匝道口因行車糾紛，夫妻逕行下車理論反遭車主噴辣椒水。（圖／當事人提供）







▼吳姓車主控訴對方強開車門、先行動手。（圖／記者陳豐德攝）



行車過程中吳男發現對方一直跟在車後，就拿出隨身的辣椒水放在身旁。準備下匝道時，吳男指控父子檔就下車要強開自己車門，行車紀錄器中錄到當時吳父說「X你娘，你叭啥？」因為擔心生命受到威脅，隨即拿出辣椒水自我防衛朝吳父噴灑，「他們先把我拖下車，先動手！小孩子有先偷打我」，且頭部還遭對方以礦泉水瓶猛擊。

因為聞到吳男身上濃厚酒味，對方又是父子聯手，吳男架不住人多想要報警，他指控當時劉父「一直搶自己的包包，不讓我打（報案電話）」，甚至還叫人把自己的車鑰匙拔掉，導致後半段的行車紀錄器蒐證中斷，直到警方到場後雙方才罷手，吳男氣憤指出「是他先攔我車，先攻擊我的，我是算正當防衛啊！」打算提出傷害、強制、強奪等告訴。

▼吳男手臂、頭部、頸部及腳掌處都有受傷。（圖／當事人提供）



國道警察局第一大隊汐止分隊調查，當時45歲的劉姓父親坐在副駕駛座，16歲的劉子坐在後方，從台北要返回基隆住處，因為劉父有飲酒由妻子駕車，對方卻高速超車並按鳴喇叭，他們才跟在吳男後方，在匝道口父子倆下車要找對方理論，雙方因此爆發肢體衝突。

汐止分隊長郭泓辰表示，劉父供稱「對方朝我們噴辣椒水，還抓著兒子頭部，所以就推他一把，對方還打我的蛋蛋！」至於吳男指控他們拔鑰匙，劉父則表示為了安全有叫對方熄火，並沒有伸手拔鑰匙的狀況；全案已經依規定受理偵辦中，而國道上任意停車，也將裁處3千至6千元罰鍰。

▼母親在旁拿手機錄影，兒子落荒而逃。（圖／當事人提供）



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