到府服務10年「還賣過期藥！」　密醫一個月大賺20萬

▲彰檢查獲密醫販賣劣藥詐財。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

地方中心／彰化報導

57歲的林姓男子不具醫師資格，卻假冒醫師身分，擅自執行醫療業務，病患遍及全台，不但會幫民眾打針還會給藥，甚至把過期藥品再充當合法藥品販賣，每月獲利將近20萬元！彰化地檢署檢16日發動搜索，認林男涉嫌醫師法、詐欺等罪，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方指出，接獲線報指稱林男不具醫師資格，卻擅自執行醫療業務，平時騎著機車到宅服務，於是率同檢察事務官指揮彰化縣警察局刑事警察大隊、北斗分局、田中分局、臺中市政府警察局刑事警察大隊執行搜索傳喚，在林男住處查獲大批過期藥品，並會同各地衛生局、財政部北區及南區國稅局及彰化縣政府財政處菸酒管理科檢視扣案證物。

經檢方調查，林男從事密醫行為至少10年，並與數家藥廠業務人員配合購得藥品，其中甚至包括過期藥品，再充當合法藥品販賣予病患使用，每月可獲取15萬元至20萬元。

經檢察官16日訊問後，認定林男涉嫌醫師法、詐欺等罪，供述與其他人證、物證未盡相符，且有眾多被害人仍待清查，有串證滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院於深夜11時45分裁准。

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