女騎士誤上國道　賓士駕駛「右切攔截」霸氣拔鑰匙

▲賓士駕駛見女騎士誤上國道，往右直切攔截停路肩。（圖／翻攝負能量宅肥魯蛇YOUTUBE）



記者陳玉／台中報導

吳姓機車女騎士14日中午12點多，騎車誤上國道1號，未料，一輛賓士見狀，從中間車道一路往右直切「攔截」其於路肩停下，賓士駕駛下車後直接將吳女機車鑰匙拔走，不讓繼續騎車，吳女認為攔車過程危險，將行車紀錄器上傳網路，引起網友熱議；警方表示，吳女違規部分已製單舉發，另賓士駕駛拔鑰匙有強制罪之嫌，目前調查偵辦中。

第三公路警察大隊表示，14日中午12點55分，22歲吳姓女騎士，自國道1號北斗交流道誤上高速公路欲往台中，在北向219公里處，一輛賓士小客車見狀將其攔停路肩，該車駕駛下車後將機車鑰匙拔走，不讓吳女繼續騎車。

▲賓士大叔霸氣拔掉誤闖國道女騎士鑰匙。（圖／翻攝負能量宅肥魯蛇YOUTUBE）



據《負能量宅肥魯蛇YOUTUBE》影片可見，賓士車從中線一路硬插進來，連方向燈都沒打，將吳女從中線逼到路肩停下，身穿藍色POLO衫的賓士駕駛，下車後直接拔去吳女機車鑰匙，不讓繼續騎車。

警方表示，吳女違規上國道，依道路交通管理處罰條例第33條第4項，可處罰3000至6000元罰鍰，已製單舉發；另吳女認為賓士駕駛攔車過程危險駕駛，拔鑰匙有強制罪之嫌，有關涉及相關刑案行為，目前調查偵辦中。

影片也引起網友熱烈回應，部分網友指出賓士駕駛逼車行為相當危險，更列出「任意變換車道、路肩停車、惡意攔車」等行為，說賓士男等著接破萬罰單；但也有網友說，女騎士有錯在先，賓士是好意免得等下出事情。

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