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「幫幫我救我的孩子」　國道警「花蓮→台北」護送命危男嬰

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▲▼蘇姓媽媽在花蓮臉書社團ＰＯ文請大家讓道救她命危孩子，引起民眾關注。（圖擷取自花蓮同鄉會臉書，下同）

▲蘇姓媽媽在花蓮臉書社團ＰＯ文請大家讓道救她命危孩子，引起民眾關注。（圖擷取自花蓮同鄉會臉書，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「幫幫我救我的孩子」花蓮一名年輕媽媽，13日晚間11時許在臉書社團「花蓮人」貼文說，她小孩14日上午9時許，從花蓮轉院到台北市台大醫院，希望大家看到救護車可以幫忙讓路；貼文一出網友不斷轉發，14日上午宜蘭縣警局、國道警察第九大隊接獲訊息後，接力開道護送男嬰，於上午11時47分交由北市警察局接續護送至台大兒童醫院。

▲▼蘇姓媽媽在花蓮臉書社團ＰＯ文請大家讓道救她命危孩子，引起民眾關注。（圖擷取自花蓮同鄉會臉書，下同）

「幫幫我救我的孩子」蘇姓媽媽貼文說：「14日要轉台大，可請各位大大在路上看到救護車讓道嗎？一台是救護車，一台是我們，早上9點出發，請各位大大們再留意，感謝你們！」

花蓮到北市需經過省道蘇花公路、國五等道路，宜蘭蘇澳警分局獲報後，由蘇花公路沿線3處轄區派出所接力開道，讓救護車平安通過蘇花公路上國五。

國九隊表示，是於14日10時15分接獲通報，花蓮慈濟醫院蘇姓女子之嬰兒，目前5個多月，突然發高燒近40度，到院後一度抽搐不止，血壓過低，之後因為腦膜炎，敗血性休克引發多重器官衰竭，狀況不穩定，需轉院至台大兒童醫院，時間急迫，慈濟醫院於14日上午進行重症兒轉院，考量國5雪隧車流，特需警方協助開道。

該隊立即派遣前導車及線上巡邏車，上午11時13分於蘇澳交流道銜接蘇澳分局護送警力上國道5號往北，上午11時43分於南港系統往國道3號南向轉國3甲線，於上午11時47分下辛亥路，交由北市警察局接續護送往台大兒童醫院。

▲▼警方獲報後，在省道、國道護送命危男嬰送醫。（圖／國九隊提供，下同）

▲▼警方獲報後，在省道、國道護送命危男嬰送醫。（圖／國九隊提供，下同）

▲▼警方獲報後，在省道、國道護送命危男嬰送醫。（圖／國九隊提供，下同）

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關鍵字：省道,國道,護送,命危男嬰

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