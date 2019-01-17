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照顧我家人！館長再發「低氣壓動態」：想把後事交代好　自爆多年後下場

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▲▼ 。（圖／翻攝自飆捍臉書）

▲館長日前PO了一篇動態讓網友嚇壞。（圖／翻攝自飆捍臉書）

網搜小組／綜合報導

「館長」陳之漢是成吉思汗健身俱樂部創辦人，經常透過直播、臉書針砭時事，霸氣正義作風備受粉絲追捧。他日前深夜突然在臉書上PO文，如果自己有一天倒下了，「請大家務必照顧我的家人以及員工」，讓網友都嚇了一跳。對此，16日下午他貼文說明，「我只是想把後事交代好，然後繼續做我認為對的事情」。

本站日前報導《館長拜託「照顧我家人，恩情下輩子還」　網怒：誰准你倒下！》，館長15日深夜突然在粉絲專頁PO文拜託：「如果有一天我倒下了，請大家務必照顧我的家人以及員工，我下輩子再還給各位恩情，感謝大家。」還配上全黑色底圖，突如其來的低氣壓動態，讓不少網友嚇了一跳：「我們不准你說這種話，也不允許這種事發生！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自飆捍臉書）

▲館長的低氣壓動態讓網友很擔心。（圖／翻攝自飆捍臉書）

16日下午8時許他則再度貼文，先是感謝各方關心，接著表示，他只是想把後事交代好，「然後繼續做我認為對的事情，才能無後顧之憂」；最後附上一張路邊行乞的P圖，「圖為多年後館長得罪藍綠紅的後果」。

▲▼ 。（圖／翻攝自飆捍臉書）

▲館長P圖，說這是多年後他得罪藍綠紅的後果。（圖／翻攝自飆捍臉書）

看到貼文後，網友紛紛留言力挺「未來我們都會繼續挺館長，支持館長」、「土性的人，有情有義，我看到你比任何政客都來的關愛社會」、「阿館雖然愛罵髒話，但說的話代表很多我們這個時代的人的心聲」、「如果沒有館長的話，其實我在這個社會是看不到希望的」。

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