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台南1歲女童慘遭虐打致死　柯文哲：公權力要有效介入

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▲▼柯文哲再度合體館長直播。（圖／翻攝自金剛網站）

▲柯文哲再度合體館長直播。（圖／翻攝自金剛網站）

政治中心／綜合報導

近日虐童案頻傳，接連傳出永和托嬰中心虐嬰、肉圓惡霸揍子，與台南1歲女童遭生母等4人虐打致死的憾事。對此，台北市長柯文哲16日在「館長」陳之漢直播中表示，「關懷弱勢不是憐憫，其實就是保護自己」，因為這社會有太多不正常的人，「哪天就隨機殺人」，所以關懷弱勢，不是憐憫，而是保護自己，公權力要有效介入，每個單位都應該貢獻。

台北市長柯文哲2018年九合一選舉期間，與「館長」陳之漢合體直播引發網友熱烈討論。如今選後兩人又將再聚首，柯文哲16日晚間與館長再度合體。直播一開始，兩人針對台南1歲女童遭生母等4人虐打致死的憾事，發表看法。

這名1歲女童15日深夜10時，被生母薛女送往台南市郭綜合醫院急救，醫護人員全力搶救仍回天乏術。院方見女童全身瘀青，新舊傷痕併陳，疑有虐童情況，依規定通報市警五分局查處，才揭露這起駭人聽聞的虐童致死案。

▲17歲薛女生母等4名虐童致死涉案人，被市警五分局依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方聲押中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲17歲薛女生母等4名虐童致死涉案人，被市警五分局依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方聲押中。（圖／記者林悅翻攝）

市警五分局查出，涉嫌虐童致死的17歲薛女，結婚後於2017年6月生下女童，目前已經離婚，小孩監護權交由薛女，但年僅17歲的她無謀生能力，2018年9月帶著女嬰投靠寄住20歲薛姓堂姐和26歲的何姓堂姐夫所租住位於北區大型社區大樓公寓。因女童容易哭鬧，只要碰到女童哭鬧，薛女與堂姐夫婦就會出手教訓，同住該處的28歲薛女之李姓男友人也會出手教訓女童，尤其是最近女童常哭鬧，被教訓的次數也變多。

警方調查，4名涉案人都坦承有打小孩，4嫌都相信，女童「卡到陰」，夜間不能睡覺，避免陰靈作怪，1月15日凌晨4時至6時，女童已遭叫醒痛打1次，由李男涉嫌「主打」，其他人基於善意「代打」；傍晚6時許，女童又因不喝奶哭鬧，且打翻牛奶和保養品，薛女使用「不求人」（抓背用具）再打1次，那時女童已有翻眼現象。

最近虐童事件頻傳，尤其肉圓惡霸揍子、台南1歲女童遭生母等4人虐打致死等，引起網友憤慨，因此，館長想請教市長如何避免憾事發生。對此，柯文哲強調，「關懷弱勢不是憐憫，其實就是保護自己」，這不是教育出了問題，而是民政問題，公權力要有效介入，每個單位都應該貢獻，否則事情發生後再講都沒有用，一開始就要預防高危險群的人民，超過一個程度要去關懷對方。

柯文哲指出，里長知道有問題，轉給社會局；若到該上學的年紀，教育部也可以介入；父母失業，沒有能力撫養小孩，里長盡早發現的話，可以聯絡勞動局，讓勞動局輔導對方就業，每個單位都貢獻一點，不要幻想單一事情可以解決社會上所有的問題。

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