美中對抗台灣不能晾一旁　柯P：美國要你要拿扁鑽往前走

▲柯文哲合體館長。（圖／截自直播畫面）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲16日晚間來到林口合體網紅「館長」陳之漢，開直播聊是非。談到兩岸關係時，柯文哲表示，台灣夾在美中之間，美中台各有底線，台灣要在三方圍出的空間內尋求「活動空間」，但隨著美中態度轉變，台灣的活動空間也越來越小，直言現在台海局面比8年前更複雜，「你要先承認這是問題，我們要如何讓活動空間變大？現在台海局勢比8年前困難多，以前馬英九時代比較好混。」

談到兩岸議題，柯文哲在館長協助下拿著白板劃出一個三角形，「沒有叫兩岸關係，只有世界局勢下的台灣問題」；柯說，這叫平衡概念，「美國的底線是什麼？你中共不可以實質佔領台灣，不可以變成中共的軍事基地；台灣底線是中共不可以統治台灣；中共底線是你不能台獨。」

柯文哲接著分析，8年前美國在反恐戰爭時代需要中國大陸幫忙，所以不需要台灣去干擾與中國的關係，「就把台灣晾在一邊，乖乖蹲在旁邊就好」，因此當時的美國總統布希才會批評前總統陳水扁是「麻煩製造者」。而現在中美對抗局勢下，美國對台灣的要求會不一樣，「我（美國）現在跟中國對抗你不是晾在旁邊，你要拿著扁鑽往前走。」

「現在你要對中國表示一點態度。」柯文哲說，以前台灣是說不要被中國統治就好，現在講兩岸一家親就被K，現在台灣也要對中國有表態。接著柯邊說邊把拿著白板畫圖，拿著白板畫圖，「現在台灣也少掉很多自由，因為台灣你講兩岸一家親也被K，就壓近來」；以前中國式否說你不要搞台獨讓我下不了台，你要表態你傾向統一，所以又往前壓；以前中國式說你不要搞台獨讓我下不了台，你要表態你親像統一，所以又往前壓。因為這樣，台灣的活動空間又更狹窄，現在台海局面比8年前更複雜。

柯文哲說，面對問題是解決問題的第一步，你要先承認這是問題，「我們要如何讓活動空間變大？現在台海局勢比8年前困難多，以前馬英九時代比較好混」；柯說，過去20年敢跟美國嗆的只有海珊跟金小胖，後來海珊被吊死，金小胖是因為有氫彈不然早就被吊死，因此國際關係講明白還是拳頭要粗。