影／夜訪館長喝咖啡！柯文哲路上狂打哈欠　負能量噴發：市長錢難賺

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台北市長柯文哲選後與館長陳之漢直播「喝咖啡聊天」，兩人16日再度合體。柯文哲開車前往林口的路上先開直播，吸引萬名網友觀看，但卻一路狂打哈欠，大嘆當市長錢難賺。面對農曆春節將至，台北市府也準備過年活動，柯文哲將與5位youtuber合作拍片，讓他笑說因為沒錢不想自己拍，才找網紅一起，一旁小編則大喊，「不要透露商業機密」，實話連發，笑翻一堆網友。

▲柯文哲直播打呵欠。（圖／翻攝柯文哲臉書）

柯文哲去年在九合一選舉期間，與陳之漢合體直播掀起討論，也進一步鞏固選票。對於這次再合體，柯文哲事前表示，他們只是要喝咖啡、聊聊天，還要去參觀對方的健身房。

柯文哲坐車赴林口「夜訪館長」時先開直播，因為預計明年三月將參加大甲媽遶境活動，跟館長會面時會不會詢問如何訓練體力？柯文哲說，那還不如去爬山走路比較實際，並大讚陳之漢是性情中人，不要以為人家頭腦簡單，四肢發達，他其實是成功的生意人，擁有5家健身房，並不簡單。

柯文哲也透露春節計畫，除夕至初四一連5天將與5位youtuber合作，包括眼球中央電視台、老天鵝、how fun、千千進食中還有理科太太。柯文哲笑說，市府團隊沒錢，不想自己拍，才找其他人，讓掌鏡的小編嚇壞，頻頻要柯文哲「不要透露商業機密」。

柯文哲車上狂打呵欠，坦言自己上一場先去別人尾牙，現在還要找館長，覺得選後還要忙跑攤很奇怪，「這什麼日子？每天都是苦日子」，還問為什麼別的市長都不用這樣？小編則幫忙打圓場，稱也是有辛苦的市長，但柯文哲依舊抱怨，「沒有像我這麼辛苦的」，並做出結論，就是錢不好賺，「我當台北市長，錢沒有在台大的一半，真慘」，做台北市長真的是做功德。