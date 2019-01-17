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柯文哲嘆自己辛苦「別的市長都不用這樣」　神秘怪聲阻止失言

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 記者林彥臣／綜合報導

台北市長柯文哲選後首度與館長何體，在前往林口的車程當中就先在臉書上進行了24分鐘的直播與網友互動，柯文哲在直播中感嘆自己辛苦，別的市長都不用這樣，此話一出車上立刻出現神秘怪聲打斷柯文哲的發言。

▲▼柯文哲直播打呵欠。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲柯文哲直播打呵欠。（圖／翻攝柯文哲臉書）

柯文哲在車上有些疲態，頻頻打呵欠，跟小編與網友表示，「選後還要跑攤時在無法理解，每一天都是苦日子，錢很難賺」。小編接著說，市長上個周末也是走了4個小時的大縱走，下午還騎腳踏車。柯文哲接著有感而發的說，「我覺得好辛苦，為什麼別的市長都不用這樣」。

就在柯文哲話一說完，柯文哲一行人攜帶的某項電子器材，竟然發出了神秘的怪聲，阻止柯文哲繼續發言。小編也連忙打圓場，「欸，沒有啦沒有啦，也是有很多市長很努力，也是有辛苦的市長啦，不要一竿子打翻」。

但柯文哲依舊抱怨，「沒有像我這麼辛苦的」，並做出結論，就是錢不好賺，「我當台北市長，錢沒有在台大的一半，真慘」，做台北市長真的是做功德。

小編則接著表示，「現在一直講錢不好賺，等一下媒體就會幫你數說了幾次錢不好賺」。24分鐘的直播裡，柯文哲總共提到4次「錢不好賺」或「錢很難賺」。

網友在留言表示，「市長說每天都是苦日子 ...笑死我」、「柯P又在講石化（實話）了」、「真的其他市長都很輕鬆」、「太誠實了」、「當然不好賺，顏色不對怎麼會好賺？」、「請阿北繼續做功德」。

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