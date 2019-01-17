虐嬰4米蟲小琉球賴帳上萬　堂姊2個月後「爽遊金門」嗆當地人：挖你眼睛

▲有網友爆料，堂姊對金門在地人嗆聲說要挖對方眼睛。（圖／組合圖／翻攝自臉書、翻攝自爆料公社）

地方中心／台南報導

台南1歲女嬰疑遭生母等4人虐打致死，案件在臉書《黑色豪門企業》曝光後，鄉民群起激憤。此外，4人也被爆出2018年10月底到小琉球旅遊，卻積欠上萬元，讓民宿老闆催繳了兩個多月未果，氣得上網找人。更誇張的是，臉書社團「爆料公社」也貼文表示，4人當中的堂姊分明欠小琉球老闆錢，但12月時還跑到金門去玩，還大聲嗆當地人，行徑相當誇張。

▲4人被踢爆到小琉球玩還賴帳。（圖／翻攝自爆料公社）

虐嬰案件爆發後，四人也紛紛被網友起底，除了挖出堂姊疑似虐貓、積欠小琉球民宿費用以外，更有網友私訊臉書社團「爆料公社」表示，「堂姊和她男友上個月（2018年12月）到金門玩，在地人（投訴者朋友）覺得她頭髮顏色很特別，因此多看了他們一下，結果卻被對方嗆聲說，再看就把你眼睛挖出來。」對此，網友也紛紛留言表示，「這也是很需要鄉民正義」、「挖靠....惡行也太多」、「為什麼可以這麼殘忍」。

▲虐童四大凶器。（圖／警方提供）

此外，整起虐嬰案件曝光後，由於小媽媽僅17歲，16日晚間遭移送往少年法庭，並裁定收容。而涉案的堂姐、堂姐夫及李姓友人晚間遭檢方依法聲押；台南地院審理後，認為3人嫌疑重大，有湮滅證據及勾串犯人之虞，有羈押必要，於17日凌晨裁定3人羈押獲准，未禁見。

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